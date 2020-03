Primi membri della F1 in isolamento: il coronavirus colpisce il GP australiano

L’inarrestabile progresso del coronavirus sta già influenzando seriamente il normale sviluppo del Gran Premio d’Australia, che, in ogni caso, non è in pericolo di cancellazione al momento né si svolgerà a porte chiuse. Tuttavia, diversi eventi hanno portato a misure precauzionali, poiché nelle ultime ore sono stati rilevati casi di coronavirus in un hotel e in un ristorante situato vicino al circuito di Albert Park.

Inoltre, un membro della McLaren e due di Haas sono stati isolati in attesa del risultato dei test eseguiti dopo aver manifestato i sintomi del coronavirus. «Possiamo confermare che un membro del team è stato auto-isolato in hotel come precauzione online della nostra politica dopo aver mostrato sintomi simili al coronavirus . Stiamo aspettando i risultati del test e al momento non abbiamo una risposta definitiva. Il team sta operando secondo il normale piano “, ha detto una portavoce della McLaren.

L’Australia impedisce l’arrivo di viaggiatori dall’Italia da mercoledì sera, anche se ciò non influenzerà i membri della Formula 1, poiché sono già presenti nel circuito da giorni. Ciò che sarà influenzato è l’agenda, poiché diverse squadre hanno annullato gli eventi promozionali dei loro piloti, che vedranno anche alterato l’incontro tradizionale con i fan per evitare sessioni di autografi e selfie, che saranno sostituiti da interviste dal vivo. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in Formula 1 nelle prossime ore.

