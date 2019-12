Problema dei capelli grassi? La maschera naturale perfetta per te

I capelli grassi forse sono i capelli più difficili da trattare: appena dopo pochi giorni dallo shampoo si sporcano subito e danno l’impressione di unto in testa. Non sono proprio il massimo e siamo sempre costretti a lavarli, andando a danneggiare il cuoi capelluto. Sono molti i prodotti in giro che ci promettono un capello non più grasso, ci promettono che non avremo più quella sensazione di unto in testa, eppure, sono proprio questi prodotti di brand famosi che ci rovinano i capelli, dato che sono dei composti chimici. Ovviamente, come primo consiglio vi possiamo dire di cambiare il vostro shampoo per uno secco. Andando avanti col tempo, noteremo che il capello inizierà a sporcarsi di meno e a resistere di più. Molto importante è anche la maschera che si usa sui capelli grassi, e su questa vi possiamo aiutare. Anche qui vi consigliamo di buttare via tutto ciò che è chimico, ma di adottare una maschera naturale al 100%, facile da fare e che non richiede troppi soldi. Vediamo qual è.

La maschera naturale perfetta per i capelli grassi

La maschera di cui vi vogliamo parlare è composta da cose semplici, facili da comprare: il bicarbonato, un limone e l’aloe vera.

Dopo aver comprato questi elementi, qualora ce ne fosse bisogno, ci si può considerare già a metà dell’opera.

Perché questi prodotti e non altri per i capelli grassi? A cosa possono servire?

Partendo dalle loro funzioni, vi diciamo che il bicarbonato di sodio si comporta come un sebo-regolatore che può farci dire addio a prurito e fastidi simili del cuoio capelluto.

Aiuta tantissimo anche in caso di dermatite ed eccessiva creazione di forfora.

Per quanto riguarda il limone, esso è celebre perché è in grado di disinfettare e sgrassare, infatti noti sono i detersivi per i piatti a base di limone.

L’aloe vera è in grado di cicatrizzare, oltre ad essere antisettico, ed ha proprietà decongestionanti ed antinfiammatorie.

Come preparare la maschera per i capelli grassi?

Prendete una ciotola in cui spremere un limone a cui aggiungere del bicarbonato somministrato con due cucchiai.

Dopo, aggiungere un cucchiaio di estratto di aloe vera.

Per rendere il composto pastoso bisogna aggiungere dell’acqua calda, poi mescolare per un po’ ed applicare la maschera sui capelli.

Dopo sigillare tutto con cuffia o pellicola trasparente e tenerlo su per circa 20 minuti.

Infine, lavare i capelli con uno shampoo adatto.

Applicare la maschera almeno una volta a settimana.

