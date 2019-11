Uno studio coreano asserisce che la perdita dei capelli sarebbe collegata al troppo lavoro, quindi è stato provato che c’è correlazione fra il carico lavorativo e l’insorgere delle calvizie, da tenere presente che in Corea la settimana lavorativa è basata sulle 52 ore.

Lo studio ha messo a confronto lo stile di vita e la perdita di capelli anche con altre abitudini

Esaminando gli stili di vita dei lavoratori in Corea e mettendoli in relazione con tante altri abitudini, tipo ad esempio alcol e fumo, è stato stabilito che il principale fattore di rischio per le calvizie è l’eccessivo stress che deriva dal troppo lavoro.

Il responsabile di tutto questo è il cortisolo, un ormone dello stress che causa la caduta anticipata dei capelli, questo problema è maggiormente lamentato dagli uomini, ma colpisce anche una buona parte di donne.

In Corea purtroppo questo problema è diventato un allarme sociale tanto che viene discusso un pò da tutti e da tutte le parti. Il problema principale è il troppo stress, la Corea è uno dei paesi dove le ore lavorative settimanali sono tante, 52.

Si consiglia a tutta la popolazione del mondo, che per conservare i vostri capelli in testa per quanto più tempo possibile, potreste provare con fare lo yoga, quello con le caprette ideale per ritrovare l’equilibrio, il sorriso e combattere lo stress; giocare ai videogames, facendolo nell’orario di spacco dal lavoro ha dimostrato che riduce lo stress ed è un vero toccasana per i livelli di tensione quotidiana; con le mucche, basta abbracciarle, come accade in Svizzera con un successo enorme tra la popolazione, insolita terapia per combattere lo stress, ma con grandi risultati; con la coperta pesante, può pesare 6,8 chili, 9 chili o 11,3 chili, che serve a combattere ansia e stress, promette di fare miracoli e di essere il nuovo metodo per il rimedio di ansia, stress e insonnia.

Perché i capelli cadono di più in autunno? Come rimediare?

