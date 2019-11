Problemi di ipertensione? Questa bevanda potrà essere d’aiuto

Molti di noi soffrono di ipertensione, ovvero quella situazione in cui si verifica un’elevata pressione del sangue nelle arterie, e un po’ tutti cercano dei rimedi naturali e non per poter evitare o almeno calmare questa situazione. La risposta sembra arrivare in occasione del 13° congresso della FENS, Federation of European Nutrition Societies, nella quale il protagonista indiscusso sembra essere succo d’arancia, ottimo nelle problematiche legate all’obesità e alla salute cardiovascolare in generale.

L’argomento che ha suscitato forte interesse è l’esperidina, un polifenolo degli agrumi poco conosciuto, capace, però, di creare tanti benefici per l’uomo sopratutto se si parla del problema dell’ipertensione.E’ emerso fuori, poi, che il bicchiere di succo d’arancia è una ricca fonte di esperidina.

Vediamo come può aiutarci.

Ipertensione: basta farmaci, vediamo come può aiutarci la natura

A parlare in quell’occasione è stato il Professor Ralf Schweiggert dell’Università di Geisenheim il quale ha dichiarato che nel succo d’arancia c’è un alto livello di esperidina.

Altra cosa che è emersa fuori ha a che fare con l’apporto calorico di tale succo.

Su questo argomento molto ha detto Carrie Ruxton, dietista britannica, la quale sostiene che un bicchiere al giorno di succo 100% arancia contiene solo 60 calorie.

Però, al suo interno ci sono degli zuccheri naturalmente contenuti, che potrebbero far ingrassare.

Verità o finzione? Si tratta di un diceria del tutto falsa dato che ci ha pensato un analisi a smentirla.

Da essa emerge che il succo d’arancia 100% non ha effetti sull’aspetto corporeo, anzi, esso solo può rappresentare una buona fonte di vitamina C, di polifenoli vegetali e di potassio, tutti elementi che permettono il mantenimento di una normale pressione sanguigna.

Nonostante tutti questi benefici, sono poche le persone che davvero bevono il succo di arancia.

Attenzione: quando si intende il succo d’arancia, non si intende quello confezionato che si trova nei supermercati, ma quello puro, senza zuccheri aggiunti.

Che ne dite quindi di iniziare a consumare almeno un bicchiere di succo di arancia al giorno?

