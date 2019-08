Prodotti alimentari ritirati dal Ministero della Salute perché pericolosi per la salute: allarme mondiale per carne contaminata da listeria; salametto dolce ritiro dagli scaffali di Eurospin; salame di cervo prodotto in Italia per presenza di corpi estranei; conserve aglio olio e peperoncino di varie marche con presenza di vetro; ritiro farina di farro per presenza di allergeni non dichiarati. Ecco l’elenco completo.

Allarme mondiale per carne contaminata da listeria

Allerta a livello mondiale, l’allarme riguarda la Spagna e riguarda una grande epidemia di listeriosi che ha causato già 150 confermati e un morto. Pericolo per molti turisti italiani. La contaminazione da listeria interessa vari lotti di carne macinata di maiale prodotta da un’azienda in Siviglia. Per maggiori informazioni leggi qui la notizia completa: Allarme mondiale, carne contaminata da listeria

Salametto dolce ritirato dagli scaffali di Eurospin

Il Ministero della Salute ha provveduto a comunicare il ritiro immediato del salametto dolce per non conformità microbiologica. Il richiamo riguarda un lotto di “Salametto dolce” a marchio la Bottega del Gusto, per una non conformità microbiologica. Leggi qui il lotto e tutte le informazioni: Allerta salametto dolce: ritirato da Eurospin

Salame di cervo prodotto in Italia

Allerta rossa su salame di cervo prodotto in in Alto Adige e commercializzato in tutt’Europa. A lanciare l’allarme è stata la Germania che subito ha inviato una segnalazione bloccando la vendita. Il ritiro si è reso necessario per la presenza di corpi estranei nel prodotto. Leggi qui la notizia completa: Allerta salame di cervo prodotto in Italia: presenza di corpi estranei

Conserve con la presenza di frammenti di vetro

Il Ministero della Salute pubblica sul portale nelle allerte alimentari, il richiamo del prodotto di aglio e peperoncino in olio a marchio “Conserve della nonna”. Il richiamo si è reso necessario per la presenza di frammenti di vetro nei vasetti. L’allerta è stata lanciata dal RASFF, il prodotto è stato dichiarato rischioso per la salute e si raccomanda di non utilizzarlo. Leggi qui i lotti interessati: Allerta alimentare: frammenti di vetro nei vasetti aglio e peperoncino in olio

Ritiro anche di prodotti Polli Aglio, olio e peperoncino, per presenza di corpi estranei, ad annunciarlo il Ministero della Salute con ritiro immediato: Allerta alimentare: richiamo del Ministero prodotti Polli

Ritiro farina di Farro

Ritiro immediato del prodotto Farina di Farro Verso Natura, allergeni non dichiarati in etichetta. A segnalare il richiamo è la società Conad Soc. Coop. che ha ritirato dagli scaffali il prodotto della Farina di Farro biologica confezione da 400 grammi Verso Natura Bio a marchio Conad.

