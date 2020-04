I profitti delle case automobilistiche globali sono scesi dell’11% nel 2019

I dati ufficiali di 28 case automobilistiche mostrano che i profitti operativi sono diminuiti dell’11% in tutto il settore nel 2019. Questo secondo un rapporto di Jato Dynamics che rivela anche le enormi differenze nei margini operativi tra i marchi. La Ferrari ad esempio ha registrato un margine operativo del 23,2% lo scorso anno, con ognuna delle 10.131 auto vendute realizzando oltre 86.000 € ciascuna. Il calo generale degli utili delle case automobilistiche è attribuito principalmente alle modifiche legislative in Cina, che rappresentano un significativo 29% delle vendite mondiali di veicoli, tra cui l’introduzione di nuove rigorose normative sulle emissioni “Cina VI” e la rimozione di incentivi finanziari sostenuti dal governo per i veicoli elettrici.

Altrove, i mercati automobilistici statunitensi ed europei hanno iniziato a mostrare segni di stagnazione dopo un lungo periodo di continua crescita. Tuttavia, la situazione di ciascun produttore varia. Nissan in particolare è stata influenzata da una varietà di fattori nel 2019, tra cui un calo dell’8% delle vendite, ingenti investimenti nell’elettrificazione (che è meno redditizio della combustione) e problemi interni derivanti da il suo rapporto con la Renault.

Il rapporto richiama inoltre l’attenzione sulla lunga guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ha visto le tariffe imposte alle auto di fabbricazione cinese in America e ha diminuito la domanda di auto di fabbricazione americana in Cina. I due mercati hanno rappresentato un totale del 42% delle vendite globali di veicoli nel 2019. Anche l’incertezza nei principali mercati asiatici e mediorientali, tra cui India, Iran, Argentina e Turchia, è stata un fattore nella crisi globale per le case automobilistiche. In termini di volume, il Gruppo Volkswagen è stato il primo produttore di auto nel 2019, vendendo 10.975.000 unità rispetto alle 10.742.000 di Toyota. Entrambi i marchi hanno aumentato le loro vendite dell’1% su base annua.

