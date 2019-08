Per riuscire a pianificare l’invio di messaggi e email sullo smartphone Android bisogna utilizzare un’app specifica, vediamo come configurarla. Due delle azioni che si fanno maggiormente con lo smartphone sono inviare messaggi e controllare il proprio indirizzo di posta elettronica, ma programmarlo diventa complicato. Nonostante gli smartphone hanno funzioni intelligenti, i produttori ancora non hanno inserito la possibilità di spedire un messaggio ritardando di minuti, ore, giorno.

Vediamo Android cosa ci propone e come installarla

Su Android esiste un sistema pratico ed economico che consente di pianificare la spedizione dei messaggi e della posta elettronica e installare un’applicazione apposta. Si chiama Do It Later, disponibile gratuitamente su Google Play Store e tradotta in lingua italiana e utilizzarla è molto semplice.

Vediamo come installare Do It Later; una volta aperta l’applicazione, nella Home troverete in basso a destra il pulsante + che vi permetterà di scegliere cosa fare: schedulare l’invio di un messaggio, di un post su Twitter o inserire un promemoria sul proprio calendario. Questa applicazione ha una caratteristica, l’estrema flessibilità, permette di schedulare diverse azioni e per un tempo prolungato.

Dopo aver deciso cosa fare, dovrete inserire il destinatario del messaggio, indirizzo di posta elettronica o il suo numero di telefono. Adesso non dovete far altro che scrivere l’oggetto, il testo del messaggio e impostare l’ora e la data di spedizione. Dopo averla scaricata e installata sul dispositivo, la si può iniziare a utilizzare per pianificare l’invio dei messaggi e delle email.

