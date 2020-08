Il Decreto Agosto ha previsto un’ulteriore proroga della Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola per un prolungamento di 2 mesi. Questo prolungamento ulteriore, in ogni caso riguarderà soltanto chi ha già fruito della proroga prevista dal Decreto Rilancio e le indennità di disoccupazione in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno.

Prolungamento Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola

Rispondo ad una serie di domande poste dai lettori:

Buongiorno. sono di Livorno e ho un figlio che ha terminato la Naspi nei tempi previsti dal Decreto rilancio, ma che ad oggi non ha ancora ricevuto la proroga della Naspi. Il Decreto è di Maggio, la Circolare INPS è di fine Giugno! Invece di pagare i bonus esentasse dovrebbero liquidare chi ha lavorato per davvero.. per di più sono indennità tassate.

Da considerare che l’INPS, che già solitamente ha tempi biblici nella gestione delle domande, in questo periodo si è trovato a dover gestire un numero di domande tra bonus, cassa integrazione ed indennità di disoccupazione di molto superiore alla norma. In ogni caso ci scrivono anche moltissimi lettori che sono ancora in attesa dei bonus…Dobbiamo avere pazienza perchè sia chi percepisce del prolungamento della disoccupazione sia chi percepisce i bonus è sicuramente qualcuno in stato di bisogno.

buongiorno

ho letto di prolungamenti naspi di 4 mesi..

sono con dis_coll da febbraio. ad agosto finirò di percepire la dis_coll durata sei mesi. avevo un contratto terminato a dicembre 2019.

per ovvie causee non riesco a reinserirmi nel mondo del lavoro e l’azienda per la quale lavoravo per ora non ha intenzione di assumere nuovamente personale.

chiedo se anche la mia pratica avrà concessione dei mesi di prolungamento.

ringrazio

Il prolungamento di 2 o 4 mesi è previsto anche per la Dis Coll ma purtroppo lei non ci rientra: il prolungamento di 4 mesi è sulle indennità in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 aprile, quello di 2 mesi per le indennità in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno. Scadendo la sua Dis Coll ad agosto non rientra nella proroga.

Buongiorno, credo che il prolungamento Naspi per ulteriori 2 mesi a chi ne ha già usufruito nel DL precedente sia sbagliato, perché in questo modo loro prenderanno 4 mesi e chi la scadenza è fissata tra Luglio e Agosto ne restano fuori, per carità dovremmo,essere tutti aiutati, ma così mi sembra che sia stata fatta una scelta tra figli e figliastri.

Sicuramente il governo ha cercato di andare incontro a coloro che si son visti scadere le indennità di disoccupazione nei mesi peggiori dell’emergenza sanitaria visto che fino a maggio inoltrato siamo stati costretti a restare in casa e molte attività sono state costrette alla chiusura. Per chi ha scadenza a luglio o agosto, magari, anche se il periodo è ancora difficile, maggiori possibilità di movimento ci sono. Sono certa, in ogni caso, che se le condizioni lavorative continueranno ad essere quelle registrate fino a giugno sarà prevista una proroga anche per coloro che hanno indennità in scadenza successivamente al 30 giugno.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube