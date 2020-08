Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Per approfondire consiglio la lettura di: Prolungamento Naspi, quando si rientra nei 2 mesi in più del decreto Agosto?

Se si ha diritto al prolungamento di due mesi della propria indennità di disoccupazione non bisogna inoltrare domanda poichè le stesse misure saranno prolungate automaticamente dall’INPS senza che l’interessato li richieda (anche se l’istituto provvederà a chiedere il consenso ai beneficiari della misura tramite mail o messaggio).

Essendo la sua disoccupazione scaduta a febbraio, purtroppo non rientra nè nella proroga prevista dal Decreto Rilancio nè da quella prevista dal Decreto Agosto.

La proroga riguarda, come già scritto, le indennità di disoccupazione in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno. Scadendo la sua Naspi il 15 giugno avrà diritto al prolungamento di 2 mesi dell’indennità di disoccupazione

Il prolungamento riguarda le indennità di disoccupazione in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno e riguarda, quindi, i mesi di giugno, luglio ed agosto. Se anche lei inizia una nuova attività lavorativa a settembre il diritto al prolungamento della Naspi rimane.

Moltissimi sono i lettori che stanno scrivendo per avere delle informazioni sul diritto al prolungamento Naspi. In questo articolo cercherò di rispondere ad alcune delle domande poste.

Con il Decreto di Agosto è stata introdotta una proroga al prolungamento della indennità di disoccupazione Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola. Il prolungamento previsto dal recente decreto riguarda tutte le indennità in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno, coinvolgendo anche le indennità scadute che hanno beneficiato del primo prolungamento bimestrale.

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.