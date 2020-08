Il prolungamento della Naspi è stato previsto prima dal Decreto Rilancio e poi dal Decreto Agosto. Entrambe le proroghe agiscono sulle indennità di disoccupazione in scadenza in determinati periodi e sono una il prolungamento dell’altra. Il Decreto RIlancio, infatti, ha previsto il prolungamento delle indennità in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 aprile, il Decreto Agosto per quelle in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno applicando, però, 2 ulteriori mensilità di indennità di disoccupazione in più anche per chi aveva già fruito della proroga del Decreto Rilancio. Molta sembra essere, però, la confusione al riguardo e per fare un pò di chiarezza provvediamo a rispondere ai dubbi di alcuni lettori.

Prolungamento Naspi quando si ha diritto?

Alcuni lettori hanno scritto per palesare i propri dubbi, provvedo, di seguito, a fornire risposte

Salve finisco la naspi a settembre riferimento mese agosto mi tocca la proroga di due mesi grazie

Purtroppo al momento no. Le due proroghe attualmente in vigore, infatti, prolungano soltanto le indennità in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 giugno e, scadendo la sua indennità di disoccupazione solo ad agosto per avere diritto al prolungamento deve solo sperare che con un futuro decreto di prevedano i 2 mesi aggiuntivi anche per chi termina la Naspi tra il 1 luglio ed il 31 agosto.

Mia moglie ha terminato la naspi il 30 aprile 2020, gli spetta il prolungamento? Se si cosa deve fare?saluti

A sua moglie spetterebbe il prolungamento previsto sia dal Decreto Rilancio che da decreto Agosto per un totale di 4 mesi in più di indennità di disoccupazione. Per ricevere i 4 mesi di indennità in più, però, non bisogna fare nulla, saranno erogati automaticamente dall’INPS dopo aver contattato il beneficiario.

Salve

La mia naspi mi è scaduta il 20 luglio 2020….vorrei sapere posso usufruire del prolungamento dei due mesi. Grazie

Purtroppo al momento no. Le due proroghe attualmente in vigore, infatti, prolungano soltanto le indennità in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 giugno e, scadendo la sua indennità di disoccupazione solo a luglio per avere diritto al prolungamento deve solo sperare che con un futuro decreto di prevedano i 2 mesi aggiuntivi anche per chi termina la Naspi tra il 1 luglio ed il 31 agosto.

Ho percepito la naspi fino a maggio 2020. Mi aspetta il prolungamento di altri due mesi ?

Le spetta il prolungamento dei due mesi previsto dal Decreto Agosto visto che la sua indennità è scaduta nel corso del mese di maggio. In ogni caso non so dirle con precisione quando queste somme saranno erogate alla luce del fatto che molti lettori che avevano diritto al primo prolungamento ancora devono ricevere le somme spettanti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube