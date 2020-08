Il decreto Rilancio prima e il decreto Agosto poi, hanno previsto un prolungamento di 2 mesi della Naspi che riguarda tutte le indennità di disoccupazione (non sola la Naspi, ma anche la Dis Coll e la disoccupazione agricola) che sono scadute tra il 1 marzo ed il 30 giugno 2020. Il prolungamento delle indennità spetta per 4 mesi per le misure scadute tra il 1 marzo ed il 30 aprile e di 2 mesi per le indennità scadute tra il 1 maggio ed il 30 giugno. Vediamo cosa spetta a chi ha visto la propria indennità andare in scadenza durante i 3 mesi di finestra di attesa per accedere alla pensione.

Prolungamento Naspi scaduta in finestra di attesa

Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno, con Naspi finita nei 3 mesi di finestra per la pensione mi spetta il pagamento?

Per il lavoratore in Naspi l’indennità di disoccupazione spetta fino alla decorrenza utile della pensione. Nel caso di pensione anticipata, quindi, la misura, se non scaduta spetterebbe anche durante i 3 mesi di finestra di attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico dal raggiungimento dei requisiti.

Nel caso, quindi, di scadenza Naspi nel corso dei 3 mesi di attesa, anche se il decreto a tal riguardo non chiarisce il caso specifico, il prolungamento della stessa dovrebbe spettare (a patto che la misura sia scaduta tra il 1 marzo ed il 30 giugno 2020) fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico.

In ogni caso non so dirle come l’INPS interpreterà questa cosa poichè non credo siano moltissimi i casi in cui la Naspi scade nella finestra temporale stabilita dai due decreti ed il beneficiario sia anche in attesa della decorrenza del trattamento pensionistico alla scadenza della finestra dei 3 mesi.

Se, invece, i 3 mesi di attesa sono riferiti alla pensione con la quota 41, per la quale sono richiesti 3 mesi dal termine della scadenza della Naspi per l’accesso, non credo che il prolungamento spetti poichè prolungandosi la misura di ulteriori 2 mesi dovrebbe slittare anche la decorrenza della pensione quota 41 per disoccupati che spetta, appunto dopo 3 mesi dalla scadenza della Naspi.

Per approfondire leggi anche: Pensione precoci disoccupati: i requisiti per la quota 41

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube