Promozione Vodafone Special 1000: minuti illimitati, 1000 SMS e 40MB per 4,99 euro

Vodafone non teme la concorrenza, non teme i nuovi operatori telefonici e nemmeno quelli storici che, come lei, sono riusciti a farsi un loro posto nel mercato della telefonia italiana e non solo. Davvero straordinaria la promozione fatta da Vodafone, se teniamo conto dei suoi criteri, dei suoi costi sempre alti, ma anche della qualità della sua rete. Potrebbe essere questa una carta davvero buona che Vodafone sfoggia per poter battere definitivamente la concorrenza. Andiamo a vedere più da vicino di cosa si tratta.

Offerta super conveniente della Vodafone, quali cose sapere

Il nome dell’offerta è Vodafone Special 1000 ed è praticamente nuova.

Per quanto riguarda i contenuti, essa punta tutto sui minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, nonché sui 1000 SMS disponibili.

Diciamo che la forza di questa offerta non è internet dato che dispone solo di 40MB di internet.

Quindi, si può dire senza alcun problema che l’offerta presentata dalla Vodafone è un’offerta mirata a chi passa poco tempo su internet, a chi ha più bisogno delle vecchie funzioni basiche rispetto a quelle nuove.

Il costo è di 4,99 euro al mese a cui andranno aggiunti il costo della nuova SIM Vodafone e appena 0,01 euro, quindi un centesimo per l’attivazione.

Attenzione all’offerta di Vodafone

La nuova promozione Vodafone Special 1000 è disponibile solo per alcuni clienti, con portabilità del proprio numero telefonico, in particolare potranno richiederla i clienti iliad, Fastweb, ed alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Digi Mobil e Vectone Mobile. Non fanno parte della lista i clienti Ho Mobile e Kena Mobile.

Leggi anche:

Vodafone: attenzione alla nuova truffa che colpisce gli utenti