Nel decreto Agosto è previsto un’ulteriore prolungamento della Naspi che proroga di 2 mesi tutte le indennità di disoccupazione in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno 2020. La proroga agisce anche sulle indennità già prorogate dal precedente decreto permettendo altri 2 mesi di prolungamento alle indennità in scadenza già prolungate.

Proroga Naspi decreto Agosto

Risponderò in modo veloce, ad una carrellata di domande che i lettori mi hanno posto sul prolungamento della Naspi contenuto nel decreto Agosto:

Buongiorno, Una cortesia..io ho fatto domanda il 28/06 2018 per la disoccupazione..è stata accolta con decorrenza dal 23/07 ..vorrei sapere se rientro nel decreto agosto per i due mesi aggiuntivi.

I due mesi aggiuntivi riguardano soltanto le indennità in scadenza e non quelle accettate durante lo stato di emergenza. Non so quando le scadrà la Naspi, ma in base ai decreti attuali non le spetta alcun mese aggiuntivo.

Sono in naspi dal aprile 2020.ho perso il lavoro causa covid-19, avevo il contratto a tempo determinato tramite un agenzia per il lavoro.cortesemente vi chiedo se quello che ho letto è vero e come devo procedere per il prolungamento di altri due mesi, visto che il mio naspi e finito il 24 luglio 2020?

Il prolungamento della Naspi previsto dal decreto Agosto riguarda soltanto le indennità in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno 2020. Essendo la sua indennità di disoccupazione scaduta a luglio attualmente non rientra nel prolungamento della misura.

Buon giorno, sono in naspi e mi scade a settembre prossimo, posso godere di qualche proroga per il covid?

Come risposto al lettore precedente, il prolungamento della Naspi previsto dal decreto Agosto riguarda soltanto le indennità in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno 2020. Essendo la sua indennità di disoccupazione in scadenza a settembre 2020 non rientra nel prolungamento della misura.

Naspi è scaduta il 23.06.2020, mi chiedo prima se entra nel prolungamento proroga dal decreto agosto e secondo è prolungamento automatico oppure devo fare richiesta. Grazie

Lei ha diritto ai 2 mesi di prolungamento, essendo la sua Naspi scaduta nel mese di giugno. In ogni caso non deve presentare alcuna domanda ma solo attendere perchè i pagamenti avvengono in automatico.

Mi e’ scaduta la NASPI IL 17 giugno 2020, ho diritto al prolungamento di altri 2 mesi ? Cosa devo fare?

Ha diritto al prolungamento della Naspi per altri due mesi, ma non deve fare assolutamente nulla poichè non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione dell’indennità.

Salve vorrei delle informazioni percepivo disoccupazione nei mesi precedenti e per l’esattezza da marzo con ultimo pagamento a luglio rientro nella proroga del decreto di agosto.

Se il pagamento ricevuto a luglio era riferito al mese di giugno, e quindi, la sua indennità è scaduta a giugno ha diritto ai 2 mesi di prolungamento. Se, invece, la scadenza della sua Naspi cade nel mese di luglio non rientra nella proroga del decreto Agosto.

