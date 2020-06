Il decreto Rilancio del 18 maggio 2020 all’articolo 92 contiene la misura che permette il prolungamento delle indennità di disoccupazione Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola in scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Per le indennità di disoccupazione in scadenza in questo periodo temporale, quindi, è prevista una proroga ulteriore di 2 mesi con lo scopo di tutelare i lavoratori disoccupati che a causa del lockdown non hanno potuto trovare una nuova occupazione.

Prolungamento Naspi

Moltissimi sono i lettori che ci scrivono al riguardo per capire se rientrano nella tutela. Il problema principale sembra essere rappresentato dalla confusione che si crea nell’individuazione della scadenza della misura che, molto spesso viene confusa con l’ultimo pagamento ricevuto. E’ bene precisare, quindi, che a far fede è la scadenza della disoccupazione e non la data in cui si riceve l’ultimo pagamento.

Cerchiamo di rispondere in merito alla proroga Naspi alle domande dei nostri lettori:

1)Salve. Ho ricevuto la somma di 10 euro come ultimo giorno di Naspi il 9 maggio con dicitura pagamento 1 e 2 maggio. Per due giorni quindi non rientro nella proroga di due mesi del decreto cura italia? La mia naspi scadeva ad aprile ma il mese di dicembre l’ho bloccata per 10 giorni (breve lavoro per sostituzione) quindi chiedevo se la scadenza rimane sempre la stessa o si è prolungata? Grazie. PS:il sindacato mi snobba!!!

Molto probabilmente in questo periodo i sindacati saranno subissati dalle richieste per la presentazione di domande per le indennità a cui si sommano, tra l’altro la campagna per la dichiarazione dei redditi con modello 730 precompilato, la prossima scadenza dell’IMU e della Tasi e la domanda per gli assegni al nucleo familiare che va presentata proprio durante il mese di giugno. E’ comprensibile, quindi, che non possano rispondere a tutti.

In ogni caso se la sua Naspi è stata pagata fino al 2 maggio, nonostante la scadenza sia slittata per il suo blocco volontario nel mese di dicembre, purtroppo non rientra nel prolungamento che è valido solo per indennità di disoccupazioni in scadenza fino al 30 aprile.

2) Quando saranno visibili i pagamenti due mesi di proroga della naspi lamia e finita il giorno 27 03 2020 chiedo una risposta grazie

Senza alcuna ombra di dubbio, se la sua Naspi è finita a fine marzo rientra nel prolungamento dei 2 mesi. Purtroppo non so dirle quando saranno effettuati i pagamenti visto che ancora non è stata pubblicata una circolare da parte dell’INPS con le relative istruzioni.

3) Buongiorno, L’ art. 92 del decreto rilancio e già. Attuativo O è in fase di attuazione? come mai non ci sono ancora le circolari? Sta diventando un mistero Saluti

Il prolungamento è in vigore poichè dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio tutte le misure in esso contenute sono diventate attuative. Ovviamente bisognerà attendere i tempi dell’INPS sia per le circolari che per i pagamenti.

