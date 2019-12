Proroga pensione opzione donna 2020: da quando la pensione?

Con la proroga presente nella legge di Bilancio 2020, le donne lavoratrici potranno accedere all’opzione donna se raggiungono entro il 31 dicembre 2019 i requisiti richiesti di 58 anni per le lavoratrici dipendenti, 59 anni per le lavoratrici autonome, 35 anni di contribuzione versati. La finestra di attesa per la decorrenza della pensione è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome. La finestra di attesa decorre dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento.

Quando la pensione con opzione donna?

Un nostro lettore, per conto di sua moglie, ci chiede:

Buongiorno, volevo porre un quesito rispetto all’approvazione dell’Opzione Donna nell’attuale LdB.

Mia moglie ha compiuto 58 anni (quindi è del 1961) il 18.08.2019 e 39 anni lavorativi al 31.12.2019.

Nel 2020 potrebbe maturare l’opportunità per richiedere l’Opzione Donna.

Chiedo:

-Da quando e fino a quando mia moglie potrà fare domanda?

-Potrà andare in pensione il 19.08.2019?

-Da quando percepirà la pensione?

Vi ringrazio molto anticipatamente.

Buon anno

Per sua moglie, che ha raggiunto i requisiti nel corso del 2019, vi è la possibilità di pensionamento con l’opzione donna.

La domanda di pensione per chi accede al pensionamento con la proroga dell’opzione donna potrà essere presentata non appena sarà pubblicato il decreto attuativo in cui verranno spiegati sia i requisiti che le modalità di presentazione della domanda. Vi consiglio di presentarla il prima possibile, in ogni caso.

In pensione potrà andare dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti e la decorrenza della pensione, quindi, sarà dal primo giorno del mese successivo a quello di termine della finestra. Il pagamento della pensione speta, quindi, dal 1 settembre 2020.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube