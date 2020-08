L’annuncio che nel decreto Agosto vi sarà una proroga di un mese del reddito di emergenza ha provocato grande fermento in chi ha fruito del sussidio ma anche in chi, per un motivo o per l’altro, non ha potuto presentare domanda per avere il beneficio per i due mesi previsti dal decreto Rilancio. Cerchiamo di capire come funzionerà la proroga.

Proroga reddito di emergenza

Rispondo alle domande di alcuni lettori che scrivono per avere maggiori informazioni sulla proroga di un mese del reddito di emergenza, come ottenerla, quali sono i requisiti necessari per averne diritto.

Buongiorno ho preso 2 mensilità del reddito emergenza per la terza cosa devo fare?

Per la terza mensilità, introdotta dal decreto Agosto, bisognerà attendere le istruzioni dell’INPS, ma in ogni caso la domanda potrà essere presentata entro il 15 ottobre.

Buongiorno! Ho già preso le i due mesi di reddito ,volevo fare la domanda per la terza tramite il sito INPS avendo il pin pero non lo poso fare perché li scrive che fino il 31 luglio si poteva fare.cioè questa di agosto non me la fa fare.

Come mai? Devo andare per forza al patronato .

Grazie

Fino al 31 luglio si poteva richiedere il reddito di emergenza previsto dal Decreto Rilancio. Il PIN INPS, invece, può essere richiesto fino al 30 settembre, poichè dal 1 ottobre non ne rilasceranno più di nuovi poichè al posto del PIN dovrà essere utilizzato lo SPID (in ogni caso ci sarà un periodo di transizione durante il quale chi è già in possesso del PIN INPS potrà continuare ad utilizzarlo). Per quanto riguarda la domanda per la terza tranche del reddito di emergenza non è ancora possibile presentare domanda poichè mancano le istruzioni operative. Dovrà attendere che l’INPS le predisponga e che metta online i modelli di richiesta. In ogni caso c’è tempo fino al 15 ottobre per richiedere il pagamento.

Io non ho chiesto il REM la prima volta, posso avere quello del terzo pagamento?

Molto probabilmente potrà accedere alla proroga del reddito di emergenza anche chi, per qualsiasi motivo non ha presentato la richiesta per l’erogazione delle prime due mensilità. Importante, ovviamente, è essere in possesso dei requisiti di accesso al sussidio richiesti dalla normativa di riferimento.

