Con il Decreto Agosto si è prevista la proroga per un’altra mensilità del reddito di emergenza per chi, fermi restando i requisiti richiesti per il REM originario, abbia per il mese di maggio reddito familiare inferiore alla quota di reddito di emergenza spettante. Per tutti coloro che rientrano nei requisiti per la fruizione del sussidio è necessario presentare domanda entro il 15 ottobre 2020.

Reddito di emergenza prorogato e domanda

Rispondiamo ad una serie di domande poste da lettori sulla domanda ed il diritto alla nuova tranche di reddito di emergenza.

Buon giorno sono luigi volevo sapere se per quanto riguarda il reddito di emergenza di agosto avviene in modo automatico o bisogna fare un altra domanda. Visto che lo fatta già ad aprile e ho ricevuto già le due mensilità precedenti

Anche per chi ha già fruito delle due mensilità precedenti del reddito di emergenza è necessario, per la terza mensilità, presentare nuova domanda (visto che cambia anche uno dei requisiti di accesso) entro il 15 ottobre 2020.

Salve, io ho gia fruito delle due mensilità del reddito di emergenza, e vorrei sapere se x la proroga di agosto bisogna rifare la domanda o scatta in automatico? Grazie!!

No, l’erogazione della terza mensilità non scatta in automatico per chi ha già fruito delle prime due mensilità, ed è necessario presentare domanda entro il 15 ottobre.

Salve, vista la proroga del reddito di emergenza fino al 31 ottobre, vorrei sapere se e’ possibile richiederlo anche per chi non lo ha percepito precedentemente, e quindi fare una nuova richiesta.(sul sito dell inserzione della domanda risulta ancora il limite di inserimento domanda fino al 31 luglio)

Probabilmente il sito dell’INPS ancora non è stato aggiornato alla possibilità di presentare domanda (entro il 15 ottobre) per ricevere la nuova mensilità. Consiglio a tutti di attendere la pubblicazione della circolare operativa dell’INPS che conterrà le istruzioni per presentare nuova domanda.

Se come da voi sostenuto il REM spetta anche a coloro che lo fanno per la prima volta perchè il sito dell’INPS non mi fa fare la domanda in quanto dice che la domanda deve essere effettuata entro il 31 luglio 202o?

La data limite del 31 luglio era riferita alle domande di reddito di cittadinanza previste dal Decreto Rilancio. Per la domanda per la terza mensilità attualmente le domanda ancora non possono essere presentate poichè è necessario attendere la pubblicazione della circolare operativa dell’INPS che conterrà le istruzioni.

