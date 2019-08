Proroga dei versamenti e piani di rateazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71 del 1.08.2019, ha fornito indicazioni sulla proroga dei versamenti e sulle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati dal Decreto Crescita.

Versamenti a saldo e acconto entro il 30 settembre 2019

I contribuenti soggetti agli Isa, nonché i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle Srl in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, possono eseguire i versamenti a saldo per il 2018 e primo acconto per il 2019 entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

Possono beneficiare della proroga anche coloro che, per il periodo d’imposta 2018, hanno applicato il regime forfettario o quello dei minimi, o dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa o determinano il reddito con altri criteri forfettari.

Questi contribuenti possono anche eseguire i versamenti entro i 30 giorni successivi, dal 1 al 30.10.2019, con lo 0,40% in più e senza interessi.

Resta ferma la possibilità di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, senza cioè beneficiare della proroga.

Leggi qui i nuovi criteri e i tassi applicati: Proroga imposte 2019: nuovi criteri di rateizzazione per le imposte Irap e Iva