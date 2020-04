PS4: Uncharted gratis contro il Coronavirus

E’ tempo di solidarietà e di stare a casa, volenti, nolenti o dolenti. Pertanto, anche i grandi marchi si alleano per favorire la permanenza a casa e agevolare la fine dell’emergenza. PS4 regala videogiochi con il piano Play at home.

PS4: Uncharted gratis con Play at Home

Uno dei giochi più amati per console PS4, Uncharted sarà disponibile in maniera gratuita a tutti gli utenti già possessori di Play Station 4. Infatti, la grande casa di videogiochi nipponica, ha ben deciso di rendere imponente la sua iniziativa Play at home (gioca a casa), inserendo come fiore all’occhiello uno dei suoi giochi di punta, in una versione speciale. Stiamo parlando, infatti di Uncharted: The Nathan Drake collection. Una versione che assembla i primi tre capitoli della nota saga di avventura e azione, in versione rimasterizzata per PS4. A questa trilogia, la PS4 abbina anche il videogame Journey, pure esso rimasterizzato. Dal 16 aprile, fino al 1 maggio, Journey e la saga Uncharted saranno totalmente gratis per gli utenti PS4 e potranno essere riscattati in modalità fissa, per disporne sempre.

PS4: play at Home l’iniziativa per giocare a casa

Questa iniziativa che, probabilmente assemblerà ben presto anche altre offerte, è stata presa per evitare la difficoltà del restare a casa e offrire uno svago maggiore, specie ai videogiocatori e alle giovani generazioni. Tuttavia, i vertici di PlayStation ci fanno sapere che la velocità di download, in questo periodo sarà leggermente diminuita, in Europa e USA per evitare grossi intasamenti di rete. La società aggiunge che in questo periodo di emergenza da Covid-19, ha instituito dei fondi di beneficenza da milioni di dollari, per supportare gli sviluppatori indipendenti. Nel frattempo, in attesa che tutto passi e si possa tornare a correre e saltare, liberi e felici in strada, giocate a casa con PS4, con Uncharted e Journey gratis e altri videogiochi a vostro piacimento.

