PSA considera il lancio della Peugeot 3008 elettrica

Il gruppo PSA ha recentemente deciso che la prossima generazione della Peugeot 3008 sarà prodotta sul sito di Sochaux dal 2022. Nel frattempo, i media francesi riferiscono che la nuova 3008 sarà dotata di una versione ibrida plug-in e di una derivazione puramente elettrica. Secondo un rapporto di L’Argus, la base sarà la nuova piattaforma EMP2 V4, un ulteriore sviluppo della piattaforma EMP2. Nei modelli di autovetture basati su EMP2, finora sono disponibili solo ibridi plug-in. Nel segmento dei veicoli commerciali, tuttavia, dalla fine dell’anno PSA lancerà sul mercato anche modelli elettrici a batteria che utilizzano anche la tecnologia EMP2.

Secondo indiscrezioni la nuova Peugeot 3008 sarà dotata anche di una versione completamente elettrica

EMP2 V4 deve quindi essere ampliato come piattaforma multi-energia. Secondo il rapporto, sono state apportate modifiche all’architettura elettrica ed elettronica, tra le altre cose, “al fine di ottenere sistemi elettrici, ibridi delicati e ibridi ricaricabili”. In particolare, i motori elettrici della joint venture tra PSA e Nidec devono essere utilizzati nell’e-3008 e le celle della batteria devono provenire dalla Automotive Cell Company – la società emersa dal consorzio franco-tedesco attorno al produttore di batterie Saft e il gruppo PSA.

Le versioni ibride utilizzeranno le trasmissioni a doppia frizione a sette velocità della joint venture con Punch Powertrain: la versione a 48 volt per gli ibridi delicati, la versione ad alta tensione per il PHEV. La trasmissione, chiamata e-DCT, sostituirà l’attuale E-EAT8 automatico a otto velocità, acquistato dal Giappone. Ma ci sarà anche un cambiamento nella parte a combustione interna dei propulsori ibridi: secondo L’Argus il motore a benzina da 1,6 litri dovrebbe essere sostituito da una versione ottimizzata del motore 1.2 PureTech tra qualche anno.

Non è stata ancora decisa una versione elettrica del modello compatto 308, la cui produzione verrà trasferita da Sochaux a Mulhouse. In futuro, a Sochaux saranno prodotti solo SUV nel segmento C. Oltre alla Peugeot 3008, il modello gemello Opel Grandland X è già in costruzione. Secondo il sindacato francese FO, la decisione di costruire la nuova Peugeot 3008 a Sochaux dovrebbe garantire la produzione nel sito fino al 2030.

Ricordiamo infine che qualche giorno fa è stato anche annunciato che un modello DS sarà costruito anche da Opel a Rüsselsheim dal 2021, ma ancora basato sull’attuale versione EMP2. Ora ci sono rapporti secondo cui il modello DS è già stato determinato: secondo i media francesi, questo sarà il nuovo DS 4, che sarà anche puramente elettrico come il DS 4 E-Tense.

Ti potrebbe interessare: Peugeot ridurrà il limite di emissioni a marzo con le vendite di ibridi ed elettrici

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube