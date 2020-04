PSA: le vendite del primo trimestre crollano a causa del coronavirus

PSA (Peugeot, Citroën) ha visto le sue vendite scendere del 15,6% nel primo trimestre a 15,2 miliardi di euro, vittima del brutale freno alle vendite causato dalla crisi del coronavirus. Il gruppo, attualmente impegnato nel processo di fusione con Fiat Chrysler Automobiles, ha tuttavia mantenuto l’obiettivo di un margine operativo medio corrente di oltre il 4,5% delle vendite per la sua divisione automobilistica per il periodo 2019-2021, secondo un comunicato stampa rilasciato martedì. PSA, che comprende anche i marchi DS e Opel / Vauxhall, ha registrato un calo dei volumi del 29% a seguito della riduzione della produzione globale e delle vendite di auto per proteggere i dipendenti e soddisfare misure di contenimento per contenere l’epidemia di Covid-19.

PSA ha venduto 627.000 veicoli da gennaio a marzo, contro quasi 886.000 l’anno scorso nello stesso periodo

Il produttore francese ha venduto 627.000 veicoli da gennaio a marzo, contro quasi 886.000 l’anno scorso nello stesso periodo. Il secondo trimestre promette di essere ancora più difficile con il pieno effetto della cessazione della produzione in Europa, un mercato in cui il gruppo PSA ottiene quasi il 90% della sua attività con un riavvio che promette di essere laborioso.

“Le prospettive sono difficili da valutare oggi e dipenderanno dalla portata, dalla durata e dall’estensione geografica della crisi di Covid-19, nonché dalle misure adottate dai paesi interessati”, ha affermato PSA nel suo comunicato stampa. La casa automobilistica spera di rimbalzare nonostante il “contesto economico caotico” e un mercato automobilistico atteso in calo del 25% in Europa, del 10% in Cina, del 25% in America Latina e del 20% in Russia.

