Pulire i polmoni di chi fuma: ecco i rimedi naturali

Per pulire i polmoni dal fumo e dalle sostanze nocive ci possono essere parecchi rimedi naturali; per alcuni smettere di fumare può essere importante fino a salvargli la vita. E’ importante pulire i polmoni anche quando il soggetto ha smesso di fumare, ricorrere ai rimedi naturali per pulirli è buona cosa, ma la raccomandazione è sempre quella di fare attenzione alle interazioni con le terapie farmacologiche che si stanno seguendo.

I rimedi naturali per pulire i polmoni dal fumo

I primi rimedi naturali per pulire i polmoni dal fumo li troviamo sulle nostre tavole, e sono: peperoncino, cipolla, aglio e zenzero. Anche la liquirizia può essere un ottimo rimedio naturale, bisogna però fare attenzione a non esagerare, può farvi alzare la pressione, altro rimedio naturale, ma anche qui bisogna fare attenzione a non esagerare, sono i lassativi.

Poi come rimedi naturali per la pulizia dei polmoni dal fumo ci sono le tisane, che possono essere al timo, alla menta, alla lavanda e all’eucalipto. Possono essere usati come oli essenziali, versandone qualche goccia in un contenitore di acqua calda ad uso suffumigi.

Consigli utili

La prima cosa che ci sentiamo di consigliare, se non è stato fatto ancora, è quello di smettere di fumare, anche perché i danni per chi fuma non sono solo a livello tumorale, ma i rischi sono anche cardiovascolari, respiratori, per i denti e per la pelle.

Fare attività fisica all’aperto come può essere un parco o se siete in montagna o in campagna, può regalare ai nostri polmoni dell’aria buona portando miglioramenti al sistema circolatorio e rinforzare i tessuti polmonari.

Una cosa semplice come assumere acqua nelle giuste quantità, agevola l’espulsione delle tossine assorbite dall’organismo, e a questo risulta importante l’assunzione delle tisane depurative. Anche alcuni alimenti facilitano le espulsioni delle tossine, tra cui kiwi, carciofi e broccoli, buono il loro contenuto di vitamina C.

