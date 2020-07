L’Istituto Superiore di Sanità ha assicurato che la zanzara non trasmette il virus Covid-19 attraverso la sua puntura. Lo studio in proposito è stato condotto dall’ISS insieme all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Puntura di zanzara e Coronavirus: lo studio

La preoccupazione derivata dalla possibilità che una puntura di zanzara trasmetta il Coronavirus è venuta a molti, soprattutto con l’arrivo della stagione calda. A riguardo l’Istituto Superiore di Sanità ha condotto uno studio per verificare la reale capacità di trasmissione dell’infezione da parte delle zanzare.

Per trasmettere l’infezione la zanzara dovrebbe replicare l’agente patogeno al suo interno e inocularlo attraverso la puntura. L’esperimento, tuttavia, ha rilevato che il virus, che è pervenuto all’interno dell’insetto attraverso il sangue infetto, non è in grado di replicarsi. Le zanzare, quindi, non possono inocularlo con la loro puntura Gli esperti hanno fatto sapere che un discorso analogo vale anche per gli altri insetti che succhiano il sangue, come le zecche.

Coronavirus: incapacità di adattamento

Sebbene le zanzare siano in grado di trasmettere altre malattie, attraverso i cosiddetti arbovirus, come la febbre gialla, la febbre del Nilo o la malaria, non sono in alcun modo responsabili del contagio da Coronavirus. Il motivo è che alcuni virus, come ad esempio quello dell’ebola e dell’HIV, non riescono a sopravvivere all’interno della zanzara.

Determinati agenti infettivi, infatti, non sono in grado di adattarsi all’organismo che li ospita. Oppure, nel caso della zanzara, hanno bisogno di un ciclo di incubazione – il periodo che va da quando sono stati contagiati a quando manifestano i primi sintimi – più lungo della vita dell’insetto stesso.

In base agli studi condotti da virologi ed entomologi, dunque, non vi è alcuna evidenza scientifica che la puntura di zanzara o di altri insetti siano veicoli di contagio per il Coronavirus.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube