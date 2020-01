Qual è il momento migliore per studiare: la mattina o la sera?

Questo è il dilemma che prende un pò tutti gli studenti, in particolare quelli che frequentano l’Universita. Meglio studiare la sera o andare a letto presto e studiare la mattina. Innanzitutto questa domanda ce la dobbiamo fare in base anche alle esigenze che ogni studente ha durante la giornata, come è abituato a dormire, le capacità di concentrazione. Quest’ultimo particolare conta molto, il rumore esterno che dipende da dove si vive, se la casa è piccola e ci sta chi vede la televisione, la frequentazione dei corsi, chi è abituato a studiare con lo smartphone, una delle più cattive abitudini e meno produttive.

Andiamo a vedere un pò gli esperti cosa ne pensano ma anche le tante esigenze

Questa domanda la sera o la mattina, quando è meglio studiare, lo possiamo fare solo con chi ha una forza di volontà grande per studiare che non si fa influenzare dei fattori esterni e pensa a sé stesso. La risposta comunque ce la può dare solo uno studio medico-scientifico perché non tutti siamo uguali e il consiglio può variare da soggetto a soggetto.

Un soggetto che non esce la sera e si fa trascinare dalla TV e va a letto non prima di mezzanotte, impossibile che possa studiare la mattina perché prima delle 9,00 non si riesce ad essere attivi. C’è invece il soggetto che alle 22,00 già è a letto, in questo caso si riesce a svegliare alle 6,00 e già può studiare la mattina per più ore. La cosa più importante è che per chi studia sono necessarie 8 ore di sonno, importante le ore che vanno dalle ore 22,00 alle 24,00, valgono doppie come riposo.

Deduciamo da tutto questo che è consigliato studiare la mattina in quanto il cervello è più fresco ed elastico, ma con il patto che si vada a letto alle 22,00. Studiare la sera dopo già una giornata alle spalle è più difficile allenarsi.

Quando si studia la mattina è importante fare una ricca colazione con succo di frutta o latte accompagnati da pane, gallette o biscotti. Non consigliati cornetti e merendine varie, sono grassi e rallentano la digestione.

Per chi ha problemi di pressione per alzarsi la mattina presto, può ricorrere con la colazione alla pappa reale, liquirizia, guarana’ o ginseng.

Chi decide di studiare la sera o per volontà o per esigenza ha una concentrazione inferiore dovuta alla digestione e poi ha bisogno della luce artificiale e a lungo andare ti può penalizzare.

Ecco alcuni consigli per studiare meglio

assolutamente bisogna studiare lasciando da parte il cellulare

cerca di bere spesso e non rimanere mai disidratato

mangia di tanto in tanto un frutto, tramite il fruttosio ti da energia e non ti gonfia

non ascoltare mai la musica, nessun tipo, pur in minima parte distrae

ogni tanto ritorna indietro e vedi se ti ricordi il precedente, se non lo ricordi significa che non stai studiando bene

se studi dopo mangiato datti una mezz’ora di pausa, la digestione rallenta le capacità

si studia sulla sedia, mai sdraiato, su letto o su poltrone

fai attenzione con il caffè, inizialmente ti può aiutare, ma poi non ti fa riconoscere davvero quando ti devi fermare.

