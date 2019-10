Qual è il numero verde per il reddito di cittadinanza? Come usarlo?

Il reddito di cittadinanza è entrato nelle nostre vite da poco, si tratta di un mezzo giovane che però sta aiutando molte persone. Non ancora tutti gli italiani lo hanno capito e non è per tutti. In questo articolo vi parleremo di un mezzo a disposizione di chiunque goda del reddito di cittadinanza: il numero verde. Tale numero ci permette di poter parlare con chi lavora nell’assistenza clienti relativo ed è usufruibile soltanto da parte dei possessori del reddito di cittadinanza e della Carta RDC dove ogni mese vengono accreditati il denaro che spetta ad ogni singolo cittadino o famiglia. Ma scopriamo qualcosa in più su questo numero e sulle sue funzioni.

Cos’è il numero verde del Reddito di Cittadinanza,e a cosa può servire?

Chiunque si trovi in difficoltà ed abbia problemi di varia natura riguardanti il reddito di cittadinanza può fare riferimento a questo aiuto.

C’è da dire che non esiste un solo numero verde per l’assistenza, ma ne esistono alcuni in base al tipo di problematica che il cittadino ha.

Per capirci meglio è bene passare ad un esempio: se ci sono dubbi o domande su come funziona il reddito allora è necessario visitare la homepage del sito del reddito di cittadinanza trovate la voce “chiedi supporto”.

Dopo averci cliccato sopra, vi troverete all’intorno di un form con il quale potete inviare la vostra richiesta di chiarimento sul reddito di cittadinanza, con il Ministero del Lavoro che vi risponderà come appena avrà un po’ di tempo.

Ma quali domande si possono fare a questa tipologia di assistenza? Eccole qui sotto elencati tutti gli aspetti che poco avete capito di questa nuova misura:

-requisiti;

-quesiti sul calcolo ISEE;

-assistenza per SPID;

-quesiti tecnici per invio telematico della domanda;

-esito domanda;

-quesiti tecnici funzionamento carta elettronica;

-Patto per il Lavoro;

-Patto per l’Inclusione.

Qualora aveste dei problemi o delle semplice curiosità sull’accredito della mensilità, sul malfunzionamento della Carta RDC o qualsiasi altro problema legato all’utilizzo delle somme o della Carta potete contattare il numero verde messo a disposizione dall’INPS:

803 164: qui troverete un operatore che risponde dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00.

Il contact center Inps è a vostra disposizione per qualsiasi tipologia di chiarimenti sulle domande presentate ma per le quali non si conosce ancora la risposta.

Invece, se avete dei problemi legati alla Carta RDC è possibile contattare il numero verde di Poste Italiane dove risponde un operatore che vi aiuta nel risolvere la vostra problematica.

Il numero verde è 803 160, attivo dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00.

