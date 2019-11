Quale sarà l’importo della futura pensione?

Sono molti i lettori che ci scrivono per sapere l’importo della loro futura pensione. Purtroppo il calcolo della pensione prende in considerazione diversi fattori quali età di accesso, contribuzione versata, sistema di calcolo, coefficiente di trasformazione. Non si tratta di un calcolo molto facile da eseguire.

Importo pensione

Un nostro lettore ci chiede:

Buon pomeriggio , sono nato il 02/09/1958 al 30 novembre 2020 raggiungo 38 anni e 4 mesi di contributi con 62 anni di età. Posso sapere quanto percepiro’ di pensione se il mio lordo è di 2.400 € circa ?

Per calcolare l’importo della futura pensione non si deve prendere in considerazione soltanto l’importo lordo della propria retribuzione ma tanti altri fattori.

Essendo un calcolo che richiede molto tempo non possiamo fornirlo per ogni lettore che ce lo chiede ma possiamo inviare tutti coloro che intendono sapere l’importo della futura pensione al calcolatore INPS che simula la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia tenendo conto dei contributi già versati e simulando quelli ancora da versare.

Il servizio dell’INPS si chiama “La mia pensione futura” e permette di simulare quella che presumibilmente sarà la pensione al termine dell’attività lavorativa basando il calcolo su 3 elementi fondamentali: l’età, la storia lavorativa e la retribuzione.

Al momento possono fruire del servizio:

i lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

i lavoratori con contribuzione versata alla Gestione Separata;

gli iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali;

i lavoratori con contribuzione versata agli altri fondi e gestioni amministrate dall’INPS.

