Quali saranno i tagli di capelli più originali Autunno – Inverno 2019/2020?

Vediamo quali possono essere le nuove tendenze per quanto riguarda i capelli Autunno/Inverno 2019/2020, quali saranno i tagli più originali, gli accessori più glamour e le pettinature più cool capaci di fare tendenza. Come ogni anno, dopo l’estate ci si prepara a nuovi e frizzanti trend hair, sia per quanto riguarda i capelli lunghi, i medi e i corti, dopo l’estate dominata dai capelli mossi e naturali, dai colori accesi e dalle medie lunghezze. I mesi per cambiare look sono settembre, ottobre e novembre, i capelli corti sono pronti a sostituire i lunghi, tornerà la frangia, torneranno gli hairlook corti e squadrati.

I tagli di capelli dell’autunno

Molti, arrivato l’autunno, decidono di fare un cambiamento per rimanere alla moda, per affrontare anno scolastico o lavoro con più grinta e personalità, tra quelli scelti ci sono i capelli lunghi e scalati, i medi e scalati, le frange aperte, il caschetto carré. Tra le tendenze ci sono sicuramente i corti, i cosiddetti capelli a scodella, lisci come spaghetti, acquistano la forma di una scodella incorniciano il viso e facendo risaltare i lineamenti, nonché il make up. Chi non se la sente di avere un taglio così particolare, o comunque piace il corto, può scegliere sul pixie cut, spesso sposa colori particolari e accesi tipo blu, viola, verde, rosa, chi invece più decidere di arrivare a rasarsi parte o tutta la testa.

Chi invece opta per cerchietti, fermagli e mollettine

Alcuni suggeriscono di tornare al cerchietto bombato, accessorio esploso in primavera, e l’autunno lo ripresenterà, ma in velluto, e lo stesso vale per le mollettine con aggettivi o parole. Gli hairlook dell’autunno sono rifiniti, eleganti e accurati, torna la moda maniacale della pettinatura con lacca e spray fissante, lo stesso vale anche per le acconciature raccolte, sempre più retro’ e perfette. Le sfilate delle ultime stagioni hanno preannunciato gli hairstyle più classici come lo chignon, bombato, laccato e lucido e la ponytail, coda di cavallo lunga e rifinita.

