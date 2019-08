Quali sono i cellulari che trasmettono più radiazioni? Ecco le liste

Il cellulare è diventato un nostro secondo cervello: senza di esso non usciamo nemmeno di casa a fare 10 metri da soli. Infatti, in questa piccola scatola nera ci mettiamo la nostra vita pubblica, quella privata e quella segreta.

E questo ce lo ha rivelato un film italiano, Perfetti Sconosciuti, nel quale ci viene mostrato come il cellulare sia diventato un elemento costante nella nostra vita, una presenza a cui non possiamo rinunciare.

Ma il cellulare non è come il diario segreto cartaceo: è un oggetto tecnologico e che quindi ci espone alle radiazioni elettromagnetiche, che bene non ci fanno.

Tutti i cellulari ci espongono alle radiazioni?

Tali radiazioni sono classificabili secondo l’indice SAR, un parametro che consente di valutare la quantità di radiazioni assorbibili dall’organismo esposto ad un determinato dispositivo.

Esso si misura in W/kg e maggiore sarà il valore SAR, maggiore è la quantità di radiazioni potenzialmente assorbite dall’organismo.

Possiamo tirare un sospiro di sollievo: non tutti i cellulari hanno lo stesso valore SAR.

Detto questo, vi presentiamo tre liste in cui sono riportati i cellulari meno pericolosi, mediamente pericolosi e più pericolosi.

I cellulari meno pericolosi

1. Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg

2. Wiko View 2 – 0,43 W/kg

3. Razer Phone – 0,42 W/kg

4. Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg

5. LG V30 – 0,375 W/kg

6. ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg

7. Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg

8. Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg

9. ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg

10. LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg

11. Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg

12. ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg

13. Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg

14. Motorola Moto Z – 0,30 W/kg

15. Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg

16. Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg

17. Essential PH-1 – 0,28 W/kg

18. LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg

19. HTC U11 Life – 0,28 W/kg

20. Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg

21. Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg

22. Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg

23. LG G7 – 0,24 W/kg

24. LG G6 – 0,235 W/kg

25. Nokia 6 – 0,207 W/kg

26. Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg

27. ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

I cellulari medio pericolosi

1. Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg

2. Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg

3. Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg

4. Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg

5. Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg

6. Huawei P10 – 0,96 W/kg

7. Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg

8. Google Pixel 2 – 0,93 W/kg

9. Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg

10. Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg

11. Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg

12. Apple iPhone X – 0,87 W/kg

13. Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg

14. Huawei P Smart 2019 – 0,83 W/kg

15. Huawei P20 – 0,76 W/kg

16. Huawei P20 Lite – 0,75 W/kg

17. Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg

18. LG G5 – 0,737 W/kg

19. Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg

20. Apple iPhone SE – 0,720 W/kg

21. Sony Xperia X – 0,720 W/kg

22. Nokia 8 – 0,711 W/kg

23. HTC U11+ – 0,63 W/kg

24. Honor 10 Lite – 0,6 W/kg

25. Redmi Note 7 – 0,591 W/kg

26. ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg

27. Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg

28. Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg

29. Pocophone F1 – 0,537 W/kg

30. Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg

31. Nokia 8.1 – 0,514 W/kg

32. Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

I cellulari più pericolosi

1. Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg

2. OnePlus 5T – 1,68 W/kg

3. Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg

4. Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg

5. OnePlus 6T – 1,55 W/kg

6. HTC U12 Life – 1,48 W/kg

7. Honor 8 – 1,5 W/kg

8. Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg

9. Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg

10. Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg

11. Huawei GX8 – 1,44 W/kg

12. Huawei P9 – 1,43 W/kg

13. Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg

14. Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg

15. OnePlus 5 – 1,39 W/kg

16. Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg

17. Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg

18. Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg

19. Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg

20. HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg

21. Google Pixel 3 – 1,33 W/kg

22. OnePlus 6 – 1,33 W/kg

23. Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg

24. Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg

25. ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg

26. BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg

27. Honor 9 – 1,26 W/kg

28. Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg

29. Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg

30. Honor 5C – 1,14 W/kg

31. Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg