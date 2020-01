Quali sono i segni dello zodiaco più noiosi e quelli meno noiosi

Se sei curioso di scoprire sei fai parte dei segni zodiacali più noiosi o meno noiosi leggi questo articolo, scopri se hai a che fare con una persona noiosa o con una persona che ti farà divertire.

Andiamo a vedere i segni dello zodiaco più noiosi

TORO: sono molto semplici e curano spesso solo le cose che interessano a loro. Sono attaccati solo ad alcune cose come alcol e cibo e questo alla lunga può essere noioso, quindi una vita molto rilassante ma davvero poco eccitante.

CANCRO: risultano noiosi perché nella vita si accontentano davvero di poco per essere soddisfatti. Lontani come idee da chi vuole scoprire sempre cose nuove e lasciare la routine di tutti i giorni, quindi se si troverà qualcuno noioso come loro le cose possono andare bene.

VERGINE: non spiccano empatia verso gli altri e per questo risultano noiosi; chi sta con loro non può scegliere, si deve fare solo noiosamente quello che dicono loro. Non provate a cambiarli, non ci riuscirete, pensate solo che questo loro essere noiosi diventerà alla lunga insopportabile.

SAGITTARIO: i nati sotto questo segno sono un pò ambigui, non sembrerebbero noiosi, ma quando non sono dell’umore giusto diventano davvero pesanti, vanno a fasi alterne e per questo andateci piano.

CAPRICORNO: quando sono stanchi e poco concentrati riescono ad essere molto noiosi, distanti e creano un’atmosfera davvero pesante. Hanno dei piccoli momenti allegri, ma davvero molto piccoli.

ACQUARIO: stanno spesso per conto loro e pensano molto spesso solo ai propri interessi; sono brillanti ma questo non li aiuta certo nel rapporto con gli altri.

Andiamo a vedere i segni dello zodiaco che non sono noiosi

ARIETE: molto dinamici, pronti sempre a fare cose nuove, allegri e persone d’azione, insomma, annoiarsi con loro e praticamente impossibile.

GEMELLI: pronti sempre a fare nuove esperienze, conoscere persone nuove, amanti dell’avventura. Il loro essere noiosi vi può risultare il fatto che vogliono fare sempre qualcosa di nuovo, utili per farvi staccare la spina e farvi divertire un pò.

LEONE: hanno sempre qualcosa da proporvi, bravi nella parlantina e saper coinvolgere tutti quelli che gli si trovano intorno, spesso riescono anche a far divertire.

BILANCIA: ricche di argomenti, amano informarsi su tutto e fare sempre nuove esperienze, si preoccupano di tutti quando si esce per riuscire a trovare un posto che piaccia a tutti, annoiarsi con loro diventa davvero difficile.

SCORPIONE: sanno sempre come trovare argomenti per far interessare gli altri, amano vivere esperienze che vanno fuori dal comune, seguendoli non si sa dove si arriva, ma non vi annoierete di sicuro.

PESCI: riescono a stare bene in mezzo agli altri interessandosi di loro, piace divertirsi con le cose che agli altri non piacciono, uscire in gruppo con loro può essere utile per dare a tutti un pizzico di allegria.

