Quali sono le date dello stipendio accreditato su NoiPa?

Settembre è il mese dell’inizio della scuola, è il mese in cui tutti i bambini, i ragazzini ed i ragazzi un po’ più grandi tornano tra i banchi di scuola regalando un po’ di pace ai loro genitori che li hanno avuti in casa per tutta l’estate. Ma non tornano a scuola solo gli studenti di qualunque età, ma anche i docenti e tutto il personale ATA che da sempre lavora per la scuola, per renderla un posto migliore. E’ proprio a questi che è dedicato il nostro articolo in cui vengono riportate delle notizie importanti che riguardano il discorso dei soldi. Vediamo di seguito cosa c’è da sapere di nuovo.

Ecco le date dei pagamenti dello stipendio accreditato su NoiPa

Dopo questa bella introduzione, arriviamo al vero nocciolo della questione.

In sintesi sono arrivati i pagamenti che dovevano pervenire entro il 31 agosto 2019, che a causa dei ritardi nell’erogazione del MOF 2018/19 alle scuole le segreteria hanno potuto emettere solo ora.

Sono davvero tanti i docenti che hanno visualizzato sul cedolino NoiPA lo stipendio del mese di settembre 2019 e un altro per “pagamenti vari”, in particolare verranno pagati:

-funzioni strumentali;

-le ore eccedenti per sostituzione;

-le attività complementari di educazione fisica;

-incarichi specifici (coordinatore, segretario, responsabile di dipartimento);

-le aree a rischio, i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandat;

-il bonus merito per il personale docente.

Infine, concludiamo il nostro articolo dicendo che si fa presente che parte dei docenti neoimmessi in ruolo dovranno ancora attendere qualche settimana a causa degli inserimento al SIDI dopo la chiusura delle linee.

