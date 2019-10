Le Qualificazioni Europei hanno visto avviare la 8^ giornata, tra il 13 ottobre e si concluderanno questa sera 15 ottobre, in cui scenderà in campo anche l’Italia. Scopriamo nel dettaglio i risultati della prima ondata delle Qualificazioni europei: 8^ giornata

Qualificazioni Europei: 8^ giornata i risultati conclusi

Si sono disputate ben 16 gare tra il 13 ottobre e la giornata di ieri, 14 ottobre, ne mancano altre nove per concludere questa 8^ giornata di Qualificazioni Europei. Spiccano, tra le altre cose, il pareggio tra Francia e Turchia, avvenuto in uno stadio che si temeva a rischio per le recenti tensioni internazionali con la Turchia, ma anche la qualificazione dell’Ucraina, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che pur perdendo segna il suo gol numero 700 in carriera. Ma anche la rotondissima vittoria dell’Inghilterra, per 6 a 0, in casa della Bulgaria. Andiamo a vedere tutti i risultati delle Qualificazioni Europei: 8^giornata:

Kazakistan – Belgio 0-2

Cipro – Russia 0-5

Ungheria – Azerbaijan 1-0

Bielorussia – Olanda 1-2

Scozia – San Marino 6-0

Estonia – Germania 0-3

Galles – Croazia 1-1

Slovenia – Austria 0-1

Polonia – Macedonia 2-0

Moldavia – Albania 0-4

Islanda – Andorra 2-0

Kosovo – Montenegro 2-0

Bulgaria – Inghilterra 0-6

Lituania – Serbia 1-2

Ucraina – Portogallo 2-1

Francia – Turchia 1-1

Qualificazioni europei: 8^ giornata, le restanti gare

Le restanti gare che chiuderanno le Qualificazioni Europei 8^ giornata, si disputeranno nella giornata di oggi, 15 ottobre. Spicca il match tra Svezia e Spagna, ma tra le altre scenderanno in campo anche gli azzurri allenati da Roberto Mancini, alle 20,45 contro il Liechtenstein.

Finlandia – Armenia oggi alle ore 18

tutte le altre andranno in scena questa sera alle 20,45

Far Oer – Malta

Svezia – Spagna

Gibilterra – Georgia

Romania – Norvegia

Grecia – Bosnia Erzegovina

Liechtenstein – Italia

Svizzera – Irlanda

Israele – Lettonia

