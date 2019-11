Quando accedere alla pensione con le proroghe della legge di Bilancio 2020?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Per rispondere ai nostri lettori confermiamo che nella Legge di Bilancio 2020 saranno presenti sia la proroga all’Ape sociale che quella all’Opzione donna.

Tra le varia domande che ci stanno pervenendo alcune riguardano le proroghe ad opzione donna e ad ape sociale che dovrebbero essere presenti nella prossima legge di Bilancio. Vediam, quindi, cosa prevedono tali proroghe e come fanno accedere alla pensione anche nel 2020.

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.