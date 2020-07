I lavoratori usuranti, oltre alla possibilità di accedere, fino alla fine del 2020 alla pensione con Ape sociale, a poter accedere alla quota 41 possono utilizzare anche un pensionamento a quote ad essi riservato, se in possesso dei requisiti richiesti, al compimento dei 61 anni e 7 mesi. Cerchiamo di capire come funziona.

Pensione per chi lavora di notte

Un lettore chiede:

Gentilissima redazione, ho 46 anni e sono 22 anni che lavoro come custode notturno in un parco a Napoli. Le scrivo perché attualmente l’INPS non mi sa dire quando potrò accedere al pensionamento , per altro io rientro in un tipo di lavoro usurante. Dovrei accedere prima al pensionamento ? Il mio è un lavoro continuo lunedì venerdì 22/06 365 gg l’anno . Attendo sue notizie grazie

I lavoratori notturni che possono far valere il lavoro usurante appartengono a 2 categorie:

chi lavora per almeno 6 ore di notte, comprendendo nell’orario di lavoro l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per almeno 64 notti l’anno

lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Per i lavoratori che lavorano almeno 78 notti l’anno il requisito per la pensione usuranti si perfeziona con 61 anni e 7 mesi di età ed almeno 35 anni contributi versati (quota da raggiungere 97,6).

Per chi lavora da 72 a 77 notti l’anno il requisito contributivo resta fissato a 35 anni, l’età anagrafica necessaria di 62 anni e 7 mesi e la quota da raggiungere 98,6.

Per chi lavora da 64 a 71 notti l’anno il requisito contributivo minimo è sempre di 35 anni mentre l’età anagrafica necessaria è di 63 anni e 7 mesi con quota da raggiungere 99,6.

Nel suo caso, anche se a 46 anni sembra prematuro preoccuparsene, attualmente se lavora sempre di notte dal lunedì al venerdì, la quota da raggiungere sarebbe di 97,6 con almeno 35 anni di contributi e con almeno 61,7 anni di età. Resta inteso che nel tempo questi requisiti non solo potrebbero venire soppressi e sostituiti da altre misure ma potrebbero anche subire un aumento per adeguarsi all’aspettativa di vita Istat che, come tutti ormai sappiamo, dovrebbe intervenire ogni biennio sull’età pensionabile.

