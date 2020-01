Quando si ha l’influenza si può bere il latte?

Se parliamo di cosa dicevano le nostre nonne allora possiamo asserire che il latte in presenza di influenza e raffreddore non potrebbe essere preso, e insieme al latte è meglio evitare anche altri latticini e prodotti caseari. La teoria è quella che tutti questi prodotti portino a stimolare la presenza di muco portandoci anche problemi alla respirazione.

Andiamo a vedere effettivamente quanta è vera questa credenza

Studi che confermino questa credenza non ce ne sono, l’assunzione del latte non è legata all’aumento di catarro. Quindi quello che andiamo a chiederci è perché crediamo a queste dicerie e non consumiamo il latte quando abbiamo l’influenza?

Molti pensano che quando si beve il latte il muco diventi più spesso e da qui il fatto di evitare i prodotti caseari. Ci sentiamo di consigliarvi che potete consumare quello che volete, se avete voglia di formaggi, yogurt, gelati e tutto quello che sia formaggi e latticini, potete consumarli.

Quando si è influenzati le cose importanti principali sono due: la prima è quello di cercare di rimanere sempre ben idratati, bevendo acqua, tè e tisane, e altra cosa di estrema importanza è mangiare verdura e frutta, in particolare quelle che contengono vitamina C.

Un’altra cosa che si può rilevare di estrema importanza, è quella di stare a letto e quanto più al caldo possibile, evitare di prendere colpi di freddo e sbalzi di temperatura.

In ogni caso chiedete sempre consiglio al vostro medico curante, e nel caso dovessero comparire complicanze non fate tutto da soli, sentitelo e fatevi consigliare su quale è la cosa migliore da fare e la terapia da seguire.

