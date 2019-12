Quante app spia ci sono per ogni smartphone?

Le abitudini degli utenti sono tante e anche le app che ci sono sui telefonini vanno a rispecchiare un pò l’umanità. Le app che si contano e che sono in circolazione sono circa 80, e sono tutte disponibili per ogni utente che possiede uno smartphone nel mondo.

Quali sono tutte le app che una persona può usare con il suo smartphone nel mondo

Quando si pensa alle app si è portati a pensare ai colossi del web, alle aziende medie e piccole che prima raccolgono e poi fanno in modo di vendere informazioni di tutti i generi su ognuno di noi, fino poi ad arrivare alle insospettabili banche dati di cui non si immagina nemmeno che esistano.

Per quanto riguarda i grandi, il loro pensiero è che il problema non è certo la pubblicità, anche perché se si sa cosa fanno i cittadini nella vita quotidiana, quali posti visitano e preferiscono e quelli che vengono toccati di più, cosa piace loro comprare di più, i risultati sono ben chiari e diventa semplice colpire il punto giusto.

La situazione e i risultati sono abbastanza scontati, chi ha più dati si trova sicuramente favorito rispetto a chi ne ha di meno e quindi automaticamente riesce di più a proteggere le persone.

Un esempio può essere la Cina, a loro nessuno può impedire di raccogliere dati dall’Europa, tutti in Europa dovrebbero essere dotati di uno scudo, parliamo sempre in forma digitale, per difenderci, perché non abbiamo né difese e nessuna tutela che ci difenda da questi attacchi.

