Quanto consuma l’aria condizionata di un’auto?

L’aria condizionata per auto è al giorno d’oggi un elemento quasi imprescindibile in una vettura. La sua funzione è quella di raffreddare e mantenere una temperatura ottimale nell’abitacolo. I sistemi HVAC si sono evoluti e migliorati nel corso degli anni. Ora questa tecnologia è più avanzata e precisa e consente persino di regolare la temperatura per zone (due zone, tre zone o fino a quattro o cinque zone). Tuttavia, il suo principio di base rimane lo stesso: prendere aria calda, raffreddarla e introdurla nell’abitacolo. Questo processo richiede consumo di energia. Questi sistemi fanno un lavoro (con attrito, resistenza, perdita) e consumano energia per farlo. In macchina, questo consumo si traduce in consumo di carburante (benzina o diesel) se funziona con un motore termico, o elettricità o gas in altre motorizzazioni.

L’aria condizionata di un’auto è una macchina a freddo che, grazie a vari elementi meccanici e un gas che cambia stato, riesce a raffreddare l’aria e, allo stesso tempo, a filtrarla e deumidificarla. In altre parole, riesce a estrarre il calore dall’aria che entra dall’esterno o l’aria dall’abitacolo quando viene avviata la modalità di ricircolo. Un condizionatore d’aria funziona comprimendo meccanicamente una sostanza che cambia stato, da gas a liquido e da liquido a gas. Questa sostanza è il gas refrigerante nel circuito, che ricicla continuamente quando viene attivato il condizionamento dell’aria.

Il consumo più elevato di aria condizionata ricade sull’uso del compressore. Il compressore è accoppiato alla rotazione del motore, per mezzo di una cinghia, e quando funziona viene fatto per mezzo della forza prodotta dal motore dell’auto. Pertanto, il compito ricade sui meccanici stessi, dal momento che dover aiutare il compressore consuma più energia.

Quindi, di quanto aumenta il consumo quando il condizionatore d’aria è in funzione? Dipende. Più è calda l’aria nell’abitacolo, più calda è l’aria esterna e più bassa è la temperatura che cerchiamo di avere, maggiore è il carico di lavoro del sistema e, quindi, maggiore è il consumo di energia. Si ritiene che il consumo possa aumentare tra il 5% e il 20%, nel peggiore dei casi. Questo può essere in pratica tra un paio di decimi e un litro per 100 chilometri al massimo. Sebbene, per essere più precisi, nel caso del condizionamento dell’aria sarebbe necessario parlare dei consumi all’ora, a seconda del tempo di funzionamento del compressore.

In un moderno sistema di climatizzazione il compressore si spegne automaticamente e si disaccoppia non appena rileva che non è necessario continuare a raffreddare l’aria, per riaccenderla quando lo è. Minore è il tempo di funzionamento del compressore, minore è il consumo. Se la temperatura iniziale all’interno dell’auto è di 40 ºC e vogliamo abbassare la temperatura a 25 ºC, avremo bisogno di meno tempo che se vogliamo abbassarla a 18 ºC.

A volte l’uso dell’aria condizionata può causare una leggera diminuzione della potenza del veicolo percepita dal conducente. Si stima che l’aria condizionata sottragga da 2 a 15 CV dal motore. Ciò è più evidente nelle auto a motore piccolo con poca ripresa, mentre nei motori da 110 o 120 CV è poco notato. Nelle automobili moderne, quando l’acceleratore è completamente premuto, il compressore si spegne automaticamente. E allo stesso modo, le auto che sono dotate di sistemi di arresto / avvio e finché il compressore non è elettrico, si spegne quando il motore si arresta.

