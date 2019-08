Quanto si spende da Alessandro Borghese in base al menù scelto?

Alessandro Borghese non è più solo un rinomato chef, ma è diventato anche un personaggio televisivo, anche se, c’è da dire, che ha sicuramente aiutato il fatto di essere il figlio di Barbara Bouchet.

Detto questo, nessuna persona comune oserebbe spendere un soldo dallo chef, ma non perché Alessandro Borghese non sia un ottimo chef, ma perché, in base alla sua popolarità, si pensa che anche l’acqua costi un botto. In effetti, ci sono dei suoi colleghi che fanno pagare davvero troppo eccessivamente anche una semplice pizza.

Comunque, detto, questo, per andare a trovare Alessandro Borghese bisogna passare per il suo ristorante che si trova in una delle zone più importanti di Milano, viale Belisario, inaugurato nel 2017, e che si chiama “Il lusso della semplicità”.

Certo, il nome trae in inganno. Siamo pronti a scoprire quanto costa fare una cena o un pranzo dallo chef più amato dalla tv?

Pranzo e cena da Alessandro Borghese, quanto arrivo a spendere?

Detto questo, iniziamo col dirvi che i clienti possono scegliere due opzioni di menù: un menù “à la carte” oppure dei menù con le bontà dello chef giornaliere per circa 85€ a persona.

Questi ultimi menù ci faranno avere :

• antipasto

• primo

• secondo

Non sono contate le bevande. Sappiamo che il costo può variare sempre in base a cosa si sceglie e alla disponibilità e reperibilità dei prodotti.

Ma c’è anche un’altra possibilità: poter scegliere tra i menù degustazione, che sono di tre tipi:

1. al costo di 85€ troverete tre portate

2. per 95€ ci saranno 5 portate

3. per 110€ avrete ben 7 portate

Non solo soldi se si mangia da Alessandro Borghese

Una volta che sarete entrati nella sala, noterete la cucina a vista, che permette di vedere come viene preparato un piatto, per poi vedervelo arrivare in tavola.

Dato che il locale si trova in una delle piazze più importanti di Milano, di conseguenza diventa un luogo molto rinomato.