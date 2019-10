Quanto valgono le vecchie lire di vario taglio? Cerchiamo di capire

Cerchiamo di capire quanto valgono le diverse monete in lire, in base all’annata specifica per comprendere se nella vendita possono fruttare un gruzzolo oppure no. Come abbiamo scritto spesso, negli ultimi tempi, infatti, sono molte le monete in lire che possono avere un valore anche importante per i collezionisti.

Valore vecchie lire rare

Un nostro lettore ci ha scritto su Whatsapp:

Vi informo delle monete di cui sono in possesso. 5 lire del 1954 “delfino” con la firma sul diritto a un millimetro dal bordo. 1 lira del 1949 “arancio”. 100 lire del 1979 ” FAO ” 2 monete da 200 lire del centenario dell’Accademia della guardia di finanza 1896 – 1986. 2 monete da 200 lire del 30° anno dei carabinieri 1969 – 1999. 1 moneta da 200 lire dell’Arsenale militare marittimo di Taranto 1889 – 1989. 1 moneta di 200 lire del 70° anno dell’Aeronautica militare 1923 – 1993

Vediamo il valore delle monete indicate dal nostro lettore:

Le 5 lire Delfino del 1954 sono abbastanza comuni e il loro valore se fior di conio è di 15 euro, se splendide circa 7 euro. Per la versione con la firma sul dritto a circa un millimetro dal bordo ha un valore di 18 euro se fior di conio e si circa 6 se in conservazione splendida.

Anche la moneta da 1 lira Arancia del 1949 è considerata abbastanza comune e il suo valore varia dai 50 euro, se fior di conio, ai 2 euro se in buono stato di conservazione.

Le 100 lire Fao del 1979 con la fanciulla hanno un calore molto basso che anche in fior di conio non supera i 2 euro poichè la moneta ha avuto una tiratura molto numerosa (oltre i 100milioni di esemplari).

Le monete da 200 lire del centenario dell’Accademia della guardia di finanza del 1996 hanno un valore di circa 2 euro. Il valore di tutte le monete da 200 lire che cita è all’incirca di 2 euro non trattandosi di esemplari rari e piuttosto comune e non essendo monete particolarmente antiche.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062