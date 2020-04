Quarantena con ‘Harry Potter at home’, il sito per intrattenere i fan del maghetto

Quella di Harry Potter e di tutto il suo magico mondo è una storia che è destinata a non tramontare mai: proprio in queste sere ci sta facendo compagnia con tutti i capitoli della sua saga di successo, richiesta a gran voce da tutti i fan italiani, come ogni anno. E inoltre nel mondo sono tantissimi i fan del maghetto con gli occhiali che continuano a sognare con le sue storia nonostante siano passati ben 20 dal primo libro pubblicato. Insomma, nessun caso letteriario è equiparabile a quello di Harry Potter: dopo 7 libri sono stati realizzati 8 film di successo, senza contare i tanti gadget, siti online, sequel di altrettanto successo come i film de Animali fantastici, e addirittura il Quidditch è diventato uno sport a tutti gli effetti. Ormai il mondo di Harry Potter ha conquistato tutti, grandi e piccini, e vuole tenerci compagnia anche durante la quarantena col sito “Harry Potter at home”. Vediamo di cosa si tratta.

Passare la quarantena con la magia di “Harry Potter at home”

A volere questa piattaforma è stata l’autrice J.K. Rowling, per tutti i fan affezionati della saga meglio nota come zia Jo.

La Rowling ha pensato alla realizzazione di questo sito, che altri non è che un portale di Wizarding World, per gli insegnanti, i genitori e soprattutti i più piccoli.

Questi possono infatti trascorrere la quarantena in modo meno noioso grazie a quiz, tante attività legate al primo libro della saga, articoli curiosi da leggere, enigmi da risolvere, ma anche tutorial di disegno.

Ovviamente si tratta di un servizio totalmente gratis ed online, com’è gratis per il solo mese di aprile l’audiolibro della primo libro della saga di Harry Potter.

L’iniziativa ha avuto grande successo negli Stati Uniti e solo in questi giorni è stata resa nota anche in Italia.

Sicuramente si tratta di una bellissima iniziativa che può essere sfruttata a pieno dagli insegnanti delle scuole così da assegnare ai loro studenti qualcosa di diverso da solito.

Speriamo che la Rowling ne realizzi altri ancora di simili portali che possano intrattenere.

Leggi anche:

Quarantena Coronavirus, cosa fare a casa per intrattenersi?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube