Questa bizzarra creatura ha lasciato molti utenti di Twitter confusi: il video

Twitter nel corso degli anni si è rivelato un social pieno di sorprese. Spesso immagini o video pubblicati in quella piattaforma online hanno poi fatto letteralmente il giro del mondo. Nelle scorse ore un nuovo video è diventato virale sul noto social media lasciando molti utenti sconcertati. Condiviso dall’ufficiale IFS Parveen Kaswan, il video mostra una bizzarra creatura che si mimetizza come un camaleonte in mezzo alla boscaglia. A prima vista sembra una cavalletta ma questa “nuova” creatura ha una massa di ossa sottili che si muove in avanti. Kaswan ha condiviso il video con una didascalia in cui chiedeva alle persone di osservare con attenzione questa creatura nel video postato da Maria Chacon.

Il video dunque è stato postato su Twitter originariamente da una certa Maria Chacon e questo filmato di 45 secondi ha lasciato molti a chiedersi cosa fosse quella bizzarra creatura. Mentre alcuni utenti hanno apertamente parlato di un essere “alieno”, altri invece hanno ipotizzato si possa trattare di qualche rara specie di insetto. Vedremo dunque nei prossimi giorni se gli esperti faranno luce sulla reale natura di questo essere immortalato dalla telecamera in questo video che vi mostriamo qui sotto direttamente da Twitter.

#Nature has filled every detail with precisel. Details which many a times we don't observe. Video by Maria Chacon. Believe me you have never seen such creature till now. #AmazingNature pic.twitter.com/jy0h9za8o0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 16, 2020