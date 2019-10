Questa è la Mazda MX-30, un nuovo SUV elettrico che arriverà nel 2020

La prima auto completamente elettrica in produzione in serie di Mazda è stata completamente svelata. Grazie a un’immagine “rubata” possiamo dare un’occhiata al design esterno di questo nuovo modello che raggiungerà i concessionari il prossimo anno. Ad oggi, questo veicolo elettrico era noto come «e-TPV», un acronimo che si riferiva a «Veicolo di prova per tecnologia elettrica». Ora sappiamo già come si chiamerà. Mazda MX-30 così sarà chiamata la prima auto completamente elettrica che sarà messa in vendita dalla società giapponese.

Mazda MX-30 è il nome del primo suv completamente elettrico della casa giapponese

Il suo debutto è fissato per l’imminente Tokyo Motor Show 2019. Sarà il primo evento in cui il pubblico e i media potranno vedere questo veicolo dal vivo, che, come sappiamo, raggiungerà i concessionari l’anno prossimo. Dunque la prima Mazda elettrica è un SUV . Ha una silhouette e una linea del tetto che ci ricorda gli ultimi SUV Coupé che hanno raggiunto il mercato.

Né possiamo ignorare il peculiare design delle porte posteriori e che, come è ovvio, hanno dimensioni molto inferiori rispetto alle porte anteriori. Resta da vedere quale sarà il suo angolo di apertura. Il resto degli esterni non presenta grandi sorprese, dal momento che Mazda MX-30 adotta la nuova filosofia progettuale che Mazda sta applicando ai suoi nuovi modelli.

All’interno della Mazda MX-30 è presente una batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh che alimenta il motore elettrico con coppia massima di 105 kW (142 CV) e 265 Nm . La potenza viene inviata all’assale anteriore. Per quanto riguarda l’ autonomia, sarà compresa tra 195 e 240 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Il veicolo sarà dotato di un caricabatterie di bordo da 6,6 kW. Sarà anche possibile caricare la batteria attraverso una ricarica veloce da 50 kW. Il lancio commerciale in Europa della nuova Mazda MX-30 avrà luogo nell’estate del 2020.

