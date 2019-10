Quota 100, parte il censimento degli enti pubblici erogatori dei TFR o TFS

È già stato avviato giorni fa il censimento da parte degli enti che erogano la buonuscita, si concluderà il 3 ottobre, l’obiettivo è rilevare gli enti certificatori del trattamento di fine servizio per la concessione dell’anticipo sul TFS/TFR. La rilevazione ha lo scopo di individuare i soggetti diversi dell’INPS erogatori delle predette indennità, che regolera’ l’anticipazione del TFS o TFR nei confronti dei dipendenti pubblici che andranno o che sono andati in pensione con la quota 100.

Andiamo a vedere come stanno le cose

L’articolo 23 del dl 4/2019 attribuisce agli enti erogatori del TFS e TFR apposite responsabilità e compiti a cui i predetti enti saranno tenuti ad adeguarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. L’elenco degli Enti Erogatori dovrà essere pubblicato sul sito entro 10 giorni dell’entrata in vigore del decreto ed è necessario attivare nei tempi utili e stretti, un apposito censimento presso le pubbliche amministrazioni al fine di riscontrare le informazioni in possesso del Dipartimento della funzione pubblica e dell’INPS e formare l’elenco.

Al fine della formazione del relativo elenco, è lo stesso INPS responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio. Quando questo avviene per tutto il personale in servizio presso tale amministrazioni, queste sono certamente da escludere dall’elenco degli enti erogatori.

Ci sono alcuni dipendenti o tipologie di essi, che possono essere assoggettati a un regime diverso, per espressa previsione del legislatore per avere esercitato la facoltà prevista dal legislatore per la conservazione del trattamento di fine servizio dell’ente di provenienza, e in questi casi i datori di lavoro erogano i trattamenti di fine servizio e fine rapporto esclusivamente in relazione a tali ultime tipologie di personale. In questo quadro, tutte le amministrazioni pubbliche sono pertanto chiamate a dichiarare la propria situazione al fine della costituzione dell’elenco ufficiale.

Anticipo TFR o TFS previsto per Quota 100 dipendenti pubblici, nuovo applicativo