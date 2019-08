Quota 41 e diritto al pensionamento per la figura Caregiver

Pensione Quota 41 e figura Carigiver, il quesito di un nostro lettore: Si chiede se per i CAREGIVER che assistono un disabile è prevista la quota 41 senza età anagrafica, pare come prevede la norma per i lavoratori precoci e i lavori gravosi.

Se anche i CAREGIVER hanno diritto alla quota 41, il genitore del disabile è considerato Caregiver? Grazie per i chiarimenti.

Figura Caregiver

La figura del Caregiver è molto importante e negli ultimi anni è stata riconosciuta anche da varie misure pensionistiche.

Si identifica nel Caregiver colui che si dedica all’assistenza continua del familiare con handicap grave. Il genitore che si occupa del figlio si identifica nella figura del Caregiver in pieno.

Pensione Quota 41

Possono accedere al pensionamento con 41 anni di contributi di cui almeno un anno (52 settimane) versato prima del compimento del diciannovesimo anno di età (lavoro precoce), indipendentemente dall’età anagrafica anche il lavoratore Caregiver; nello specifico la misura prevede colui che assiste da almeno sei mesi il familiare affetto da handicap grave in base alla legge 104 art. 3 comma 3.

Quindi, se suo figlio si trova in una situazione di handicap grave con il verbale legge 104 art. 3 comma 3, e lei è un lavoratore precoce con un requisito contributivo di 41 anni, può accedere alla misura pensionistica.

Pensione quota 41 caregiver: requisiti di prepensionamento

Riforma pensione: Legge di Bilancio 2020

Nella prossima legge dii Bilancio 2020, dovrebbe trovare posto anche la Quota 41 senza vincoli, senza lavoro precoce e senza tutele, solo con 41 anni di contributi. Questa è la promessa del Governo. Al momento non c’è nessuna certezza. I tecnici a settembre dovranno studiare la fattibilità di questa misura.

In pensione con Quota 41 aperta a tutti, quanto c’è di vero?