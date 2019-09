Raccolta differenziata e pericolo bomba batteriologica, vitamina B3, carni bianche e tumori e unghie perfette e semplici: tutte le notizie della giornata

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, lunedì 30 settembre 2019, gli argomenti trattati sono la raccolta differenziata che può trasformarsi in una bomba batteriologica, delle unghie perfette senza ricorrere sempre ad un esperto, della vitamina B3 e delle carni bianche e il rischio cancro. Vediamo tutte le news di oggi.

Raccolta differenziata bomba batteriologica?

Ormai la raccolta differenziata è arrivata in quasi ogni luogo in Italia, permettendo di separare i rifiuti per il riciclo. Ma se la raccolta differenziata viene effettuata nella cucina di casa e non si fa molta attenzione a tenere i contenitori della spazzatura ben puliti il rischio è quello di avere una bomba batteriologica in casa.

Per approfondire leggi: Fate la raccolta differenziata? Attenti dove la fate, può diventare una bomba batteriologica

Unghie perfette senza esperto

Le mani, molto spesso, sono sotto l’attenzione di chiunque incontriamo e proprio per questo devono essere curate. Ma questo non significa che bisogna andare continuamente dall’esperto poichè mani curate si possono ottenere anche in autonomia. Vediamo come nell’articolo: Come avere unghie sempre perfette senza aver bisogno dell’onicotecnica

Vitamina B3 e cibi che la contengono

La vitamina B3, conosciuta anche come niacina, non viene sintetizzata dall’organismo umano ma dobbiamo assumerla attraverso l’alimentazione. E’ necessario, però, sapere quali sono gli alimenti che contengono la vitamina B3, ottima per il funzionamento del sistema nervoso, della respirazione cellulare e del metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. Quali sono i cibi che ci aiutano ad assumete la vitamina B3? Vediamolo nell’articolo: Vitamina B3, I cibi che la contengono e a che cosa serve

Carne bianca a tumori

La cosa che si sente dire molto spesso è che la carne rossa ed il suo abuso può favorire la nascita di tumori. Ma si parla solo della carne rossa o anche quella bianca deve essere imputata? A rispondere all’interrogativo è il WCRF (World Cancer Research Fund) con l’ultimo rapporto pubblicato su dieta, nutrizione e attività fisica correlate al cancro.

Per saperne di più leggi: Parliamo di tumori: la carne bianca fa bene o no?