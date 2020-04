‘Radio Scuola’, il nuovo progetto per gli studenti a casa

La Rai continua a dare sostegno alla scuola e lo fa aggiungendo sempre più progetti e contenuti, che possano, attraverso ogni strumento, aiutare tutti gli studenti d’Italia, in particolare i maturandi alla prese con l’esame di maturità di giugno 2020, un primo passo importante per la loro vita. A tal proposito la Rai lancia un nuovo progetto che investe sulla radio il cui nome è Radio Scuola, per la precisione creato da Radio3 e rivolto non solo agli studenti e alle studentesse di ogni età, ma anche i professori e ai genitori. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

‘Radio Scuola’, l’ultimo aiuto della Rai per la didattica a distanza

Radio3 non è nuova a questi contenuti culturali: infatti già presenta di per sé una ricca lista di audiobook delle più grandi opere letterarie, italiane e non, da poter ascoltare gartuitamente.

Dall’altro canto, proprio in questo momento così particolare, la rai ha aiutanto tantissimo la scuola con la creazione di programmi didattici per tutte le materie, trasmessi dopo la Pasqua recentemente avvenuta.

Ma adesso pensiamo alla novità di Radio Scuola la quale vedrà la partecipazione di conduttori e programmisti di Radio3 che faranno da guida tra i contenuti di cultura di questi ultimi anni, con tanto di orari organizzati per materie.

Insomma, si tratta davvero di una scuola online, che è già iniziata ieri 27 aprile.

Basta recarsi sul sito di Radio3 ed aprire, a sua volta, la pagina di Radio Scuola per potersi tuffare tra gli aggiornamenti di tutte le materie scolastiche, da storia a letteratura, e da arte a musica e letteratura straniera.

Sebbene l’intenzione sia quella di creare una sorta di scuola online, il programma ha però toni più simpatici e leggeri, così da poter avvicinare il più possibile i giovani alla cultura a prescindere dalla didattica a distanza.

Infine, come detto prima, il programma è aperto anche a genitori ed insegnanti e proprio perché si basa sul confronto, Radio Scuola accetta i suggerimenti, scrivendo alla mail radio3@rai.it.

