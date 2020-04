Ragazzo di Napoli positivo, a casa con i genitori: la Asl non ha tamponi per loro

Questo è il racconto di Enzo, un ragazzo di Napoli, chiuso nella sua stanza, sa di essere positivo asintomatico, dall’altra parte della casa i suoi genitori anziani, tossiscono e teme di averli contagiati, l’Asl non ha tamponi per loro, e per questa risposta è molto arrabbiato, si sente trattato come una bestia.

A Napoli l’Asl non ha i tamponi

Si chiama Enzo, è uno dei 27 operatori sociosanitari de La Casa di Mela nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, è una residenza per anziani dove ben 48 vecchietti sono risultati positivi al Covid-19 e trasferiti in altre strutture. Adesso lui si trova a casa e in quarantena e anche altri 5 colleghi lo sono, hanno molta tosse, li sente per telefono, ma nessuno li aiuta.

Secondo Enzo questo contagio così forte nella casa non si è avuto per colpa dei proprietari, ma perché sono stati abbandonati, si è cercato di smuovere mari e monti, si è iniziato con i sintomi della febbre, anche le ambulanze non venivano quando le chiamavamo, poi la prima morte, è tutto documentato.

Gli ultimi giorni poi, un incubo. Chiusi la dentro con i vecchietti tutti ammalati e con la cucina della struttura che ci è stata chiusa. Si mangiava solo con il cibo che ci arrivava da fuori da qualche benefattore o dai parenti dei vecchietti presenti nella struttura.

Una situazione che ci ha visto impotenti, ma l’altro giorno ho avuto la febbre e obbligatoriamente sono dovuto tornare a casa e fare il tampone, positivo. Sto in quarantena a casa e mi chiamano una volta al giorno per sapere la mia temperatura, tutto qui.

Il problema è che io sono chiuso in una stanza e mia madre cardiopatica e mio padre asmatico sono chiusi in un’altra stanza tossiscono di continuo. L’ho fatto presente all’Asl, mi hanno risposto che non ci sono tamponi, bisogna aspettare almeno 15 giorni. Ma i miei genitori riusciranno a resistere tanto?

Sono 15 anni che faccio questo lavoro, ma non ho mai visto nulla del genere, sono chiuso in una stanza e non ho vergogna di dirlo, quasi tutta la mia giornata la passo a piangere e a pensare a tutte quelle persone abbandonate come noi.

