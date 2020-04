Rai, dopo Pasqua lezioni in diretta per studenti grandi e piccoli

Come detto in precedenza, il MIUR nel giorno del 24 marzo scorso aveva siglato assieme alla Rai una carta d’itenti per dare più sopporto a insegnanti, studenti e genitori alle prese con la didattica a distanza. Quella della Rai è stata un’offerta in cui la stessa si presentava come serbatoio di approfondimenti che avrebbero aiutato ancora di più chi era alle prese con la nuova modalità di svolgimento delle lezioni e non solo. Finalmente si è arrivati a qualcosa di concreto dedicato soprattutto ai più piccoli i quali, a differenza dei più grandi, riscontrano più difficoltà con questo nuovo modo di fare scuola. Si parla di vere e proprie lezioni fatte anche da nuovi programmi ideati appositamente che verranno svolte in tv e che inizieranno pochi giorni dopo la Santa Pasqua.

Rai e scuola: dopo Pasqua le lezioni saranno in diretta per grandi e piccini

Dopo i tanti canali tv e i rispettivi programmi dedicati alla scuola, ma anche dal sito della Rai dov’è possibile trovare altri contenuti dello stesso tipo, centrale in questa nuova fase della didattica tramite Rai è il canale di Rai scuola.

Tra i tanti nuovi programmi che vedranno la luce tra poco, ce ne saranno alcuni dedicati esclusivamente a tutti gli studenti che quest’anno dovranno affrontare lo scoglio della maturità 2020.

Si parla anche di un programma realizzato in diretta che terrà impegnati gli studenti per ben 3 ore al giorno, a partire dal lunedì al venerdì.

Detto questo, aspettiamo ulteriori novità e resoconti di questo nuovo aiuto che la Rai sta dando alla scuola.

