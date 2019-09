Rateizzazione Inail per debiti non iscritti a ruolo, la nuova procedura online

L’Inail, con la circolare 29.07.2019, n. 22, fornisce le istruzioni operative per applicare la determina Inail 23.07.2019, n. 227, stabilendo l’obbligatorietà del canale telematico per la richiesta di rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo. Il pagamento della prima rata è dovuto entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza e non più in contemporanea al deposito dell’istanza stessa.

Inail: la nuova disciplina

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online e con una specifica applicazione interna di gestione.

Leggi qui la circolare Inail: circolare n 22 del 29 luglio 2019