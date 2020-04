Realme 6 e 6i uscita in Italia

Si stanno preparando all’ uscita in Italia i due nuovi modelli di fascia media della cinese Realme. Stiamo parlando dei Realme 6 e Realme 6i, a cui si aggiunge anche il modello C3.

Realme 6 e 6i in arrivo in Italia

E’ tempo di sbarcare in Italia per i nuovi modelli di fascia media Realme 6 e 6i, due smartphone dalle buone qualità performanti. Andiamo a scoprire le principali specifiche e altre curiosità, su prezzo e uscita.

Il Realme 6 sarà disponibile nella doppia versione da 4GB e 64 di storage ed in quella da 4GB e 128 di storage, ad un prezzo rispettivo di 229,90 e 269,90 euro. Al momento va specificato che non è ancora nota una data di uscita in Italia per i due modelli di smartphone della Realme, ai quali presto si aggiungerà anche il modello top di gamma C3.

Il Realme 6 avrà una fotocamera da 64 megapixel ed uno schermo a 90 hz ed un processore helio G90T. Il modello Realme 6i invece è dotato di una CPU octa-core e ha una frequenza principale fino a 2,0 GHz, capace di offrire prestazioni migliori del 10% rispetto alla generazione precedente. Anche la GPU Mali G52 1000MHz offre prestazioni migliorate del 10% rispetto alla versione precedente. Un modello altamente performante per le qualità della visione di film e videogiochi. Ai due modelli, presto, si aggiungerà il Realme C3, capace di prestazioni ancora migliori, di cui però si sa ancora poco sul prezzo e nulla sulla uscita.

