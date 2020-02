Realme X50 Pro 5G: sarà annunciato a fine mese

Il nuovo smartphone della Realme, ovvero il modello Realme X50 Pro sarà annunciato a Madrid il 24 febbraio, sebbene era previsto il suo lancio al prossimo MWC di Barcellona. Andiamo a scoprirne alcune caratteristiche.

Realme X50 Pro 5G: caratteristiche e curiosità

Il nuovo atteso smartphone cinese, ovvero il Realme X50 Pro 5G sarà una versione avanzata del Realme X50 5G già disponibile sul mercato cinese. La Realme ha diffuso in Italia, per ora, soltanto cinque modelli tra i suoi smartphone, tra cui Realme 5 e Realme 5 Pro. In questi ultimi giorni sono state rivelate sui canali social ufficiali alcune caratteristiche del prossimo modello. Il design del nuovo Realme è simile al modello precedente, sarà composto da due fotocamere frontali in-display (nella parte superiore sinistra) e ben quattro fotocamere posteriori. Realme X50 Pro sarà composto da uno schermo Super AMOLED con refresh rate di 90 Hz e si avvale di un processore Snapdragon 865, a cui si abbina il modem 5G dual mode.

Realme X50 Pro: ulteriori caratteristiche

La nuova, attesissima, versione Pro del Realme X50 avrà una sostanziosa batteria dalla ricarica rapidissima SuperDart Charge da 65 Watt tramite porta USB Type-C. Inoltre il modello Pro si completerà con una memoria 12 GB di RAM LPDDR5 e uno storage di 128/256 GB. Al momento non resta che attendere la fase conclusiva di questo febbraio 2020 per avere ulteriori delucidazioni sull’ uscita ufficiale e sul prezzo del nuovo Realme X50 Pro 5G.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube